POLITICA & SANITÀ

Medici di famiglia: 2mila euro in più al mese. "Il Piemonte segua il modello Todde"

In Sardegna per chi accetta di lavorare in zona disagiate forti vantaggi economici e logistici. La mossa della governatrice (con il "tedesco" Schael alla guida della Sanità). Venesia (Fmmg): "Da tempo sollecitiamo la Regione a intervenire con incentivi"

“Mica male come incentivo, quasi quasi ci vado anch’io”. Sorride, per stemperare la battuta, Roberto Venesia. Ma nel suo commento all’iniziativa varata dalla Regione Sardegna, che prevede 2mila euro in più al mese per chi accetta di fare il medico di famiglia nelle zone che ne sono prive, il segretario regionale della Fimmg non nasconde più di un fondo di verità e, soprattutto, un retrogusto amaro nel raffronto con il Piemonte.

Peraltro non ci sarebbe affatto da stupirsi se, in una sorta di eredità del lontano Regno di Sardegna, proprio dalla regione che lamenta una carenza di non meno di 600 medici di medicina generale qualcuno, attratto dal non disdicevole incentivo economico unito alla possibilità di avere l’ambulatorio in locali del Comune, decidesse di partire proprio dal Piemonte per sbarcare nell’isola.

È delle scorse ore l’accordo tra l’assessorato alla Sanità, retto dalla presidente Alessandra Todde, e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, che disciplina l’individuazione delle zone temporaneamente disagiate per carenza di assistenza primaria e le modalità di erogazione degli incentivi economici destinati ai professionisti che scelgono di aprire uno studio in questi territori.

Todde e l’ex der Kommissar

“Con questo provvedimento facciamo un passo concreto per rafforzare la medicina territoriale e dare una risposta ai cittadini che vivono nelle aree più interne e nei piccoli comuni”, spiega Todde. La presidente, che recentemente ha affidato la guida della sanità sarda a Thomas Schael – il manager licenziato da commissario della Città della Salute di Torino dopo appena cinque mesi dall’assessore di Fratelli d’Italia Federico Riboldi –, a proposito dei 2mila euro in più al mese spiega che “attraverso questa misura stiamo introducendo una leva economica importante a beneficio dei medici, che andrà ad aggiungersi ai 1.700 euro già previsti per la partecipazione alle forme organizzative della rete di salute territoriale. Ma la nostra strategia – aggiunge – è ancora più ampia: puntiamo ora a costruire, insieme agli ambiti territoriali e ai sindaci, un vero e proprio pacchetto di servizi che possa affiancare l’incentivo economico”.

Modello virtuoso

Un modello, quello varato dalla governatrice pentastellata, applicabile anche in Piemonte? “Magari”, risponde il segretario del principale sindacato dei medici di famiglia. “Noi da tempo chiediamo alla Regione interventi che individuino aree disagiate. Il che non significa che non siano bei posti dove si vive meglio che in città, intendiamoci: spesso è l’esatto contrario”. Il disagio sta nell’essere meno attrattivi per i medici di medicina generale “e, fatta questa mappa – spiega Venesia – intervenire con incentivi economici, ma anche con misure legate allo svolgimento della professione: dai locali fino, soprattutto, alla telemedicina. Se poi c’è la possibilità di avere anche un’abitazione, tanto meglio”.

Rischio emigrazione

Vedremo qualche camice bianco lasciare il Piemonte per la Sardegna, attratto oltre che dal territorio da quell’aumento sostanzioso dello stipendio per almeno un paio d’anni? “Spero di no, ma – sostiene Venesia – il rischio c’è”. Quindi, prima di vedere migrare professionisti verso qualche località dell’isola, “meglio agire con provvedimenti concreti, come abbiamo più volte sollecitato la Regione. Prevedere delle agevolazioni per chi va a coprire aree scoperte non è solo necessario, ma assolutamente indispensabile”.