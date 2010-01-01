ALTA TENSIONE

"Asl tortura", uffici devastati. Assalto antagonista a Torino

Un gruppo di militanti entra nella sede di via San Secondo e prende di mira i locali della direzione generale, lasciando scritte sui muri e volantini contro i Cpr. Il direttore Picco parla di azione intimidatoria, mentre il prefetto Cafagna annuncia accertamenti - FOTOGALLERY

Blitz di un gruppo di antagonisti questa mattina nella sede dell’Asl Città di Torino di via San Secondo. Alcuni attivisti sono entrati negli uffici imbrattando i muri con vernice nera e la scritta “Asl tortura”, mentre nei corridoi venivano lanciati volantini con la dicitura “Asl complice”. L’azione si inserisce nella campagna di protesta contro i Cpr, i centri di permanenza per il rimpatrio destinati al trattenimento degli stranieri irregolari in attesa di espulsione.

Non è la prima volta che la sede sanitaria torinese finisce nel mirino. Già lo scorso novembre una decina di attivisti aveva fatto irruzione negli stessi uffici, imbrattando i muri ed esponendo dalle finestre uno striscione contro i centri di permanenza per il rimpatrio.

L’irruzione ha provocato danni e momenti di tensione negli uffici della direzione dell’azienda sanitaria. «È gravissimo che un’istituzione come l’Asl, che eroga sanità e compie sforzi importanti per garantire la salute a tutti i cittadini, sia sottoposta a queste aggressioni intimidatorie. Certamente non ci faremo intimidire, ma quanto accaduto è inaccettabile», ha dichiarato Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino.

Picco ha raccontato che gli attivisti “hanno messo a soqquadro gli uffici della Direzione generale dell’Asl, hanno fatto scritte e provocato danni”, con un atteggiamento definito «intimidatorio e piuttosto aggressivo». Secondo il direttore generale sono stati colpiti diversi locali della sede: la segreteria, gli uffici della Direzione sanitaria e quelli della Direzione amministrativa, tutti messi a soqquadro durante l’azione. «È stato un attacco legato a presunte manchevolezze sul Cpr», ha aggiunto.

Sul posto si è recato anche il prefetto di Torino Donato Cafagna, che ha espresso solidarietà all’azienda sanitaria e ha fatto il punto sugli accertamenti in corso. «Sono in corso le attività di competenza della polizia giudiziaria, erano tutti a volto scoperto – ha spiegato –. Ci auguriamo che vengano identificati». Il prefetto ha inoltre ricordato che l’Asl garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, anche nei centri di permanenza per il rimpatrio.

Dura anche la reazione politica. Augusta Montaruli, torinese e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, parla di «ennesimo atto di vandalismo e intimidazione compiuto dai soliti professionisti del disordine ai danni della sede Asl di via San Secondo». Secondo la parlamentare, gli attivisti «hanno imbrattato i muri degli uffici con scritte offensive quali “Asl tortura” e diffuso volantini accusatori contro i Cpr», replicando un’azione già avvenuta lo scorso novembre nello stesso distretto sanitario. Per Montaruli si tratterebbe di «una strategia deliberata che mira a colpire le istituzioni per smantellare i presidi di legalità necessari alla gestione dei rimpatri». La deputata attacca duramente i responsabili: «Questi soggetti che si ergono a paladini dei diritti sono gli stessi che calpestano il decoro della nostra città e aggrediscono chi serve lo Stato». Da Fratelli d’Italia arriva anche una linea politica netta: «Non faremo un solo passo indietro sui Cpr, strumenti fondamentali per la sicurezza nazionale e il controllo dell’immigrazione irregolare. Le intimidazioni dei teppisti anarchici non ci faranno arretrare».

Intanto la polizia giudiziaria sta lavorando per identificare i partecipanti al blitz, avvenuto – secondo quanto riferito dalla Prefettura – a volto scoperto, elemento che potrebbe facilitare le indagini sull’azione.