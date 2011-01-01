MANOVRE AL CENTRO

Lo Russo benedice il "centrino"

Presente anche il sindaco all'incontro promosso da Moderati e Demos, con i leader Portas e Apollonio. Obiettivo lavorare a una lista unica in vista delle comunali del 2027, puntando su sviluppo e sicurezza. Iv e Azione per ora restano alla finestra

Prove tecniche di centro unito a Palazzo Civico, per tirare la volata alla rielezione di Stefano Lo Russo nel 2027. Il titolo dell’incontro, “Moderati ma non troppo” è indicativo proprio della volontà di far sentire la propria voce e incidere maggiormente nelle decisioni della giunta, apparsa troppo schiacciata a sinistra dopo il patto di collaborazione (poi fallito e concluso con lo sgombero) con il centro sociale Askatasuna, la delibera Vuoti a rendere e le polemiche sulla vicenda Comala.

Così Moderati e Demos, che oggi costituiscono l’ala centrista della maggioranza in Sala Rossa, si sono dati appuntamento dall’altra parte del corridoio municipale, in Sala delle Bandiere, per esporre le loro idee sull’amministrazione e il futuro di Torino, nell’ottica di allargare il campo il più possibile per riequilibrare l’assetto della coalizione in vista delle prossime comunali.

Il saluto del sindaco

Un’operazione a cui il sindaco Lo Russo guarda con estremo favore, e non a caso è stato proprio lui ad aprire l’incontro con un breve intervento, dove ha ribadito l’importanza del sostegno delle forze moderate e fissato i prossimi obiettivi della sua amministrazione, a partire dall’approvazione del nuovo piano regolatore, atteso lunedì prossimo in consiglio comunale. “È un piano che questa città attende da trent’anni e finalmente si appresta a vedere la luce. Ma entro l’autunno ci apprestiamo a concludere i lavori a via Roma e in piazza Baldissera”.

Per arrivare al meglio alle elezioni del prossimo anno, il primo cittadino conta sull’appoggio di tutti, e dopo le polemiche degli ultimi mesi sa di non potersi scoprire troppo al centro, così punta tutto sulla concretezza che tanto piace all’elettorato moderato, allergico alle derive ideologiche, le stesse che hanno occupato le prime pagine dei quotidiani cittadini per gran parte del suo mandato.

Tutti insieme appassionatamente

A guardare con attenzione alle manovre al centro non c’è solo il sindaco, a giudicare dal discreto affollamento della sala municipale: insieme ai padroni di casa, il leader dei Moderati Mimmo Portas e la consigliera Elena Apollonio, referente cittadina di Demos, erano presenti la segretaria regionale di Azione Daniela Ruffino e la consigliera regionale di Italia Viva Vittoria Nallo (che ha portato i suoi saluti sul palco), mentre per il Pd – oltre al sindaco – c’era il capogruppo in Sala Rossa Claudio Cerrato.

Per Azione è intervenuto poi il consigliere regionale Sergio Bartoli, eletto a Palazzo Lascaris tra le fila della Lista Cirio e quindi con il centrodestra, proprio come Silvio Magliano, proveniente dai Moderati. Non poteva poi mancare una vecchia volpe come Mino Giachino, che insieme alla sua Udc osserva l’evolversi della situazione. Il messaggio sembra chiaro: dopo una stagione di litigi e divisioni che hanno portato la galassia centrista quasi alla scissione dell’atomo, meglio unire le proprie forze se si vuole contare qualcosa. Più siamo, meglio stiamo.

Voglia di centro

Un messaggio condiviso da tutti i relatori presenti sul palco, dagli stessi Portas e Apollonio agli altri esponenti presenti sul palco, l'assessore Carlotta Salerno e i consiglieri Simone Fissolo e Nadia Garione, entrambi eletti in Comune con i Moderati. Tutti d’accordo nel portare avanti una collaborazione tra i due gruppi avviata da mesi e comprendente anche Azione, che però non conta rappresentanti a Palazzo Civico.

Obiettivo del 2027 è quindi quello di aggiungere tasselli per comporre un unico puzzle alla destra del Partito Democratico, in grado di influenzarne le politiche, a partire dai temi dello sviluppo – il mancato ritorno delle Olimpiadi è un tema ricorrente – e della sicurezza: “Non è un tema di destra”, ribadisce Apollonio. “Torino ha bisogno di centro”, recita il manifesto che ha promosso l’incontro. Da vedere se nel 2027 il centro sarà davvero unito, o gli auspici odierni verranno sopraffatti dalle consuete gelosie personali e beghe condominiali che ormai hanno caratterizzato i suoi esponenti.