Referendum, la Lega organizza in Piemonte 40 incontri e 110 gazebo

In Piemonte la Lega ha organizzato 40 incontri sul territorio e 110 gazebo per sostenere le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. Domani sera il segretario regionale Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, sarà nella sua Alessandria. Seguiranno Fubine, Asti, Valenza, Ovada, Cuneo, fino all'evento finale di chiusura di giovedì sera a Torino. "Mettere una croce sul sì - ribadisce Molinari - non significa votare contro qualcuno, o a favore del governo, e tantomeno sminuire ruolo e autonomia dei magistrati. E' invece semplicemente il modo per dare al nostro sistema giudiziario un assetto in linea con tutte le democrazie liberali occidentali che hanno adottato il processo accusatorio, dove i cittadini devono avere il diritto di difendersi in condizione di parità davanti a un giudice terzo. E' una scelta di civiltà istituzionale che punta a ridare fiducia nel sistema giudiziario, senza indebolire l'azione penale". "Si tratta - ricorda - di un referendum confermativo senza quorum: un motivo in più per esserci, e fare sentire la propria voce, da cittadini liberi e attivi".