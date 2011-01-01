LA SACRA RUOTA

Stellantis, Usa e getta l'Europa: stabilimenti a costruttori cinesi

Mentre Elkann continua a ribadire che il futuro del gruppo passa soprattutto dagli Stati Uniti il gruppo valuta intese con aziende di Pechino per rafforzare le attività nel Vecchio Continente. Sul tavolo colloqui con Xiaomi e XPeng. Nel mirino Maserati

Il Dragone guarda alle fabbriche europee di Stellantis. E a Torino, dove il gruppo nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Psa continua a fare i conti con un mercato complicato, l’idea di aprire la porta ai costruttori cinesi non è più solo un esercizio teorico.

Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg da fonti vicine al dossier, il gruppo guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa starebbe valutando accordi industriali con alcune case automobilistiche cinesi per rafforzare le attività europee, oggi strette tra sovracapacità produttiva, concorrenza sempre più aggressiva e i costi crescenti della transizione all’elettrico. Tra i nomi emersi nei colloqui ci sarebbero Xiaomi e XPeng, protagonisti della nuova ondata tecnologica dell’automotive cinese.

Le trattative sono ancora allo stadio preliminare, ma sul tavolo ci sarebbero opzioni tutt’altro che marginali. Secondo le fonti, i gruppi cinesi potrebbero arrivare a investire direttamente negli asset europei di Stellantis, con la possibilità di acquisire quote di alcuni marchi del gruppo. Tra quelli citati nelle discussioni figura Maserati, gioiello storico dell’automotive italiano ma da tempo alle prese con risultati altalenanti.

Non solo. Nei colloqui si sarebbe parlato anche di un eventuale accesso alla capacità produttiva degli stabilimenti europei, una soluzione che consentirebbe ai costruttori cinesi di accelerare la propria presenza industriale nel Vecchio Continente sfruttando fabbriche già esistenti.

Da parte sua Stellantis mantiene la linea della prudenza. Il gruppo conferma di avere contatti con diversi operatori globali ma frena sulle indiscrezioni. «Si tratta di normali attività di business – ha fatto sapere l’azienda in una nota – Stellantis discute con vari attori del settore in tutto il mondo su diversi temi, sempre con l’obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori soluzioni di mobilità». Tradotto: dialoghi sì, ma nessun commento sulle speculazioni. Anche da Pechino per ora bocche cucite: un portavoce di XPeng ha rifiutato di commentare mentre Xiaomi non ha risposto alle richieste.

Dietro questi contatti si intravede però una logica industriale piuttosto chiara. Per Stellantis, rafforzare i rapporti con i costruttori cinesi significherebbe accedere più rapidamente a tecnologie avanzate per veicoli elettrici e software, ambiti nei quali molte aziende europee e americane hanno accumulato ritardi rispetto ai rivali asiatici, sostenuti negli anni da massicci sussidi pubblici di Pechino.

Per le aziende cinesi il vantaggio sarebbe speculare: l’Europa rappresenta uno sbocco sempre più strategico, soprattutto in un momento in cui la guerra dei prezzi sul mercato domestico spinge i produttori a cercare nuovi mercati. Entrare attraverso partnership con un gruppo globale come Stellantis permetterebbe di accorciare drasticamente i tempi di penetrazione commerciale e industriale.

Il contesto normativo aiuta. Negli Stati Uniti l’amministrazione americana ha deciso di vietare dal 2027 l’utilizzo di tecnologie cinesi nei veicoli connessi che circolano sulle strade americane. In Europa, invece, il terreno resta più aperto: nonostante i dazi introdotti da Bruxelles, le auto elettriche cinesi continuano a guadagnare quote di mercato.

Ed è proprio qui che emerge la crescente divergenza strategica dentro Stellantis. Negli Stati Uniti il gruppo ha avviato investimenti per circa 13 miliardi di dollari per rinnovare la gamma e rafforzare marchi come Jeep e Ram. In Europa, al contrario, il quadro appare molto più complicato: margini più ridotti, concorrenza serrata di Volkswagen e Renault e l’avanzata rapidissima dei produttori cinesi guidati da Byd.

Secondo le fonti citate da Bloomberg, il management vede oggi prospettive di rendimento più interessanti oltre Atlantico e sarebbe quindi più cauto nel destinare nuovi capitali al mercato europeo. Da qui l’idea di cercare partner industriali disposti a investire negli asset del Vecchio Continente, liberando risorse per le Americhe.

In alcune discussioni sarebbe stata evocata perfino l’ipotesi di una maggiore separazione operativa tra le attività europee e quelle nordamericane del gruppo nato nel 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler e Psa. Non uno scorporo societario vero e proprio – ipotesi che Stellantis smentisce categoricamente – ma un assetto più autonomo tra i due rami del business.

Per ora siamo nel campo delle valutazioni strategiche. Ma il fatto stesso che il gruppo stia sondando il terreno con i campioni dell’auto cinese racconta molto delle difficoltà dell’industria europea e della nuova geografia dell’automotive globale. E anche del futuro incerto delle fabbriche europee di Stellantis, sempre più strette tra l’elettrico che avanza e il Dragone che bussa alla porta.