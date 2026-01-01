Capire il referendum

Il Comune di Roccavione invita la cittadinanza a partecipare a “Capire il Referendum: conoscere, scegliere, votare”, incontro informativo in programma mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 nella sala consiliare di Roccavione.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione chiara e accessibile per comprendere meglio contenuti, funzionamento e possibili effetti del prossimo referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Nel corso della serata saranno illustrati in modo semplice e concreto che cosa riguarda il referendum, come si vota e che cosa comporta il risultato del voto. Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, l’esito della consultazione determinerà infatti se la legge costituzionale entrerà in vigore oppure no; per questa tipologia di referendum non è previsto quorum.

A spiegare il referendum e le ragioni dell’importanza del voto sarà l’avvocato Claudio Streri, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, mentre l’incontro sarà moderato dall’avvocato Gian Mario Parola.

L’iniziativa vuole essere un momento di approfondimento serio, utile e aperto a tutti, pensato per favorire una partecipazione consapevole a un passaggio democratico di particolare rilievo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.