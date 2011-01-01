Cirio, il referendum non ha nulla a che fare con i destini del governo

"Noi viviamo davvero questo momento con positività, siamo convinti che in Italia si stia facendo un ragionamento anche di merito. Assistiamo a un tentativo della sinistra di dare soltanto un significato politico a questo referendum, vedendolo come un'occasione per cercare una spallata al governo di centrodestra e al governo Meloni. Ecco noi crediamo che questo sia un errore profondo, perché questa è una riforma che nel merito è una riforma giusta e, a maggior ragione, ribadiamo ancora una volta che questo referendum con i destini del governo non ha nulla a che fare. Questo referendum ha a che fare con i destini della libertà di tutti i cittadini d'Italia, che è l'unica cosa che a noi interessa davvero". Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio, presidente del Piemonte, durante un punto stampa alla stazione di Torino Porta Nuova prima di partire in treno per Milano in occasione di 'Una freccia per il sì', iniziativa lanciata dagli azzurri a livello nazionale per sostenere il sì al referendum sulla giustizia.