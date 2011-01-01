VERSO IL VOTO

L'ultimo treno del referendum:

Cirio in carrozza per il Sì

Il governatore del Piemonte al fischio di partenza della "Freccia" promossa da Forza Italia. Si schiera mantenendo però il profilo istituzionale: "Fa bene al Paese e rispetta la magistratura". Pillole social per convincere gli indecisi a votare - VIDEO

La campagna referendaria corre anche sui binari dell’alta velocità. Alla stazione di Torino Porta Nuova il presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio, ha dato il via alla giornata piemontese della mobilitazione azzurra per il referendum sulla riforma della giustizia, salendo sulla simbolica “Freccia del Sì” diretta a Milano. Con lui, il ministro della Pubblica amministrazione e coordinatore regionale di FI, Paolo Zangrillo, e il vicecapogruppo in Senato e segretario provinciale del partito Roberto Rosso.

Il viaggio verso la stazione di Milano Centrale si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa dagli Italia per sostenere il voto favorevole al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, con delegazioni in partenza da diverse città del Nord per convergere nel capoluogo lombardo in un evento pubblico dedicato alla riforma.

Una giustizia più giusta

Prima della partenza del treno, Cirio ha incontrato i militanti presenti in stazione per ribadire la linea del partito. «Viviamo questo momento con positività – ha spiegato – perché siamo convinti che in Italia si stia facendo un ragionamento di merito. C’è il tentativo della sinistra di dare soltanto un significato politico a questo referendum, come se fosse una spallata al governo di centrodestra e al governo guidato da Giorgia Meloni. Ma questo è un errore profondo».

Secondo il governatore piemontese, il voto non riguarda gli equilibri politici ma i diritti dei cittadini. «Questo referendum non ha nulla a che fare con i destini del governo – ha aggiunto – ma con i destini della libertà di tutti i cittadini italiani».

Pur aderendo convintamente alle ragioni del Sì alla riforma Nordio, Cirio ha insistito sulla necessità di mantenere un tono istituzionale e di rispetto verso tutte le posizioni in campo e verso la magistratura. «È un referendum che rispetta la Costituzione e la magistratura – ha sottolineato – ma che può contribuire ad avere un Paese più moderno».

Guarda le dichiarazioni video di Cirio

Giustizia ed economia

Tra i temi evidenziati dal presidente della Regione Piemonte anche il rapporto tra efficienza della giustizia e crescita economica. «Una giustizia più efficiente e più efficace è anche un’occasione di rilancio per l’economia di un Paese», ha detto, ricordando come la certezza del diritto e tempi più rapidi dei processi possano incidere direttamente sulla competitività del sistema Italia.

Nessuna guerra alla magistratura

Accanto a Cirio, il ministro Zangrillo ha voluto chiarire il senso della mobilitazione azzurra: «Non vogliamo fare la guerra alla magistratura. La nostra battaglia è per restituire ai cittadini una giustizia giusta».

Il ministro ha sottolineato come Forza Italia abbia scelto di portare la campagna referendaria tra la gente, «non limitandosi agli slogan o agli scontri televisivi», ma spiegando direttamente ai cittadini le ragioni del sì a una riforma che il partito considera una battaglia storica, sostenuta per oltre trent’anni e legata alla visione di Silvio Berlusconi.

In viaggio verso Milano

Il convoglio partito da Torino – un normale Frecciarossa trasformato simbolicamente nella “Freccia del Sì” – trasporta decine di militanti e dirigenti azzurri provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. L’iniziativa è parte di un percorso itinerante che attraversa il Paese e culmina in una serie di eventi pubblici destinati a sostenere la riforma.

A Milano, nella cornice della stazione Centrale, le delegazioni del Nord incontreranno altri esponenti del partito, come il ministro dell'Ambiente (anche lui piemontese) Gilberto Pichetto Fratin e il segretario lombardo degli azzurri, il deputato Alessandro Sorte. Insieme terranno una conferenza stampa, sempre per promuovere la causa della riforma costituzionale. Un’altra tappa di una campagna che, a pochi giorni dal voto, entra nella sua fase cruciale.