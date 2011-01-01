Ospedale Verduno, Enac autorizza nuova elisuperficie elisoccorso h24

L'Ospedale di Verduno avrà una superficie per l'elisoccorso operativa 24 ore su 24. Il via libera, arrivato dall'Enac, permetterà così il potenziamento della capacità dell'ospedale di gestire i pazienti in emergenza-urgenza. La nuova infrastruttura, che sostituisce quella precedente, è dotata infatti delle tecnologie necessarie per operare anche in orario notturno. Il risultato è frutto di una stretta sinergia tra le Direzioni e le componenti tecniche dell'Asl Cn2 e di Azienda Zero Piemonte. "L'autorizzazione e l'entrata in funzione dell'elisuperficie h24 di Verduno - dichiara Paola Malvasio, direttore generale dell'Asl Cn2 - rappresentano un passo strategico per il nostro territorio. Questo risultato rafforza ulteriormente il ruolo dell'ospedale di Verduno nella gestione delle emergenze. Un ringraziamento particolare va anche ai volontari di Asava, con i quali stiamo consolidando un accordo di collaborazione orientato all'istituzione di un mezzo d'emergenza dedicato ai trasporti sanitari tra la nuova elisuperficie e l'ospedale". "L'attivazione dell'elisuperficie h24 di Verduno - aggiunge l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi - è il risultato di una forte volontà politica e amministrativa. Investire nella rete dell'emergenza-urgenza infatti significa garantire sicurezza e qualità delle cure ai cittadini, soprattutto nelle situazioni in cui il tempo fa la differenza. Con questa infrastruttura rafforziamo ulteriormente il sistema sanitario piemontese e la capacità di risposta su un'area ampia e strategica del territorio". Il Piemonte conta complessivamente 14 elisuperfici: 4 operative in orario diurno e 10 abilitate all'operatività diurna e notturna.