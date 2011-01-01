Cede l'anticiclone, nel weekend in arrivo piogge diffuse e neve sulle Alpi

Cede l'anticiclone sotto la spinta di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse, nevicate copiose in montagna e un calo delle temperature su tutta l'Italia. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - il tempo sarà instabile ma mite". Da domani è atteso, invece, il primo sensibile calo della colonnina di mercurio al Nord-Ovest per poi crollare sul resto della Penisola la prossima settimana. "L'Italia - sottolinea Tedici - sarà divisa a metà: ad ovest avremo forte maltempo, ad est tempo asciutto". Nel weekend la neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali a partire dai 1.000 metri. Sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori il meteo si manterrà spiccatamente instabile. Dalla prossima settimana masse d'aria fredda porteranno almeno 3 fronti perturbati, causando rovesci e un netto calo termico soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Tornerà la neve anche sugli Appennini fino a 800 metri di quota. Nel dettaglio: - Venerdì 13. Al Nord: spesso soleggiato, locali nebbie. Al Centro: temporali e acquazzoni improvvisi specialmente nel pomeriggio. Al Sud: instabilità con scrosci di pioggia. - Sabato 14. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest con tanta neve sulle Alpi. Al Centro: nubi irregolari, rare piogge. Al Sud: entro sera peggiora in Saregna. - Domenica 15. maltempo al Nord-Ovest, piogge sul Triveneto, neve sulle Alpi. Al Centro: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Sud: instabile su Sardegna, Sicilia e ioniche. Tendenza: calo delle temperature con venti più freddi da est, piogge sul versante adriatico e meridionale, e neve in Appennino fino a 800 metri di quota.