POLITICA & SANITÀ

Ospedali, programma senza crono. Regina-Sant'Anna: il nodo risorse

Nessun passo in avanti nell'incontro con i sindacati. Mancano indicazioni sui tempi. Questione cruciale: quanti debiti della Città della Salute caricare sulla nuova azienda? Lunedì l'arrivo del nuovo direttore Leli. Valle (Pd): "La giunta cerca solo like"

Mancano i numeri: sia quelli per indicare i tempi, sia – ancor più – le cifre che riguardano i soldi. E senza numeri ogni ragionamento sul futuro dell’appena nata azienda ospedaliera Regina Margherita-Sant’Anna rischia di apparire un mero esercizio di astrazione.

Questo è, in estrema sintesi, ciò che pensano i sindacati dopo l’incontro con i vertici della Città della Salute di Torino, dalla quale, dopo l’ospedale pediatrico, dovrà essere scorporato anche l’ostetrico-ginecologico per dar vita, insieme, alla nuova azienda per cui la Regione Piemonte prefigura un ambizioso futuro da Irccs, ovvero Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Un piano senza tempi

Basterebbe la battuta di un rappresentante dell’Anaao-Assomed, una delle sigle presenti all’incontro, per rendere l’idea: «Un cronoprogramma senza crono». E, manco a dirlo, senza neppure un’idea vaga di quanti debiti caricare sulla nuova azienda, scorporandoli dal moloch di corso Bramante dove, peraltro, sui bilanci le certezze restano una chimera.

Già il fatto di aver convocato una riunione a quattro mesi di distanza dalla precedente senza andare oltre pur lodevoli intenti affidati alle immancabili slide fa sponda alle forti perplessità dei sindacati, paradossalmente impossibilitati a muovere critiche o avanzare proposte nel merito proprio per la vaghezza che ancora avvolge il progetto.

Da Ripa a Leli

In sovrappiù – e non certo con un effetto marginale – nella questione si inserisce anche il cambio al vertice della nuova creatura sanitaria: Franco Ripa, il commissario succeduto a Giovanni Messori Ioli, dal primo marzo si è insediato alla direzione generale del Santa Croce e Carle di Cuneo e la sua presenza all’incontro in corso Bramante è stata sostanzialmente un commiato, dopo aver svolto in pochi mesi una parte consistente del lavoro sul Regina Margherita e, giocoforza, appena abbozzato quello sul Sant’Anna.

Al suo posto lunedì arriva Adriano Leli, attuale direttore di Azienda Sanitaria Zero, il quale a sua volta passa la guida della Super Asl a Massimo D’Angelo. Entrambi, insieme a tutti gli altri aspiranti, sono stati inseriti nell’elenco aggiornato dei direttori generali appena deliberato dalla giunta regionale e nominati ieri dalla giunta straordinaria.

Il fardello dei bilanci

Superfluo ricordare che dalla nomina a quando Leli potrà prendere conoscenza di tutta la faccenda un po’ di tempo passerà e si andrà ad aggiungere a quello che ancora non è dato quantificare da qui a quando si entrerà nel vivo delle questioni. Certo non mancano i presupposti per alimentare le perplessità già scaturite dall’incontro con il direttore generale della Città della Salute Livio Tranchida – negli stessi momenti impegnato con la protesta dei sindacati che lamentano rapporti difficili con il vertice dell’azienda – e il direttore amministrativo Giampaolo Grippa, oltre al già citato Ripa.

C’è la questione del fardello di debiti di cui si è detto, che rappresenta una pesante ipoteca sul futuro Irccs, la cui normativa prevede che la qualificazione sia subordinata al pareggio di bilancio negli anni precedenti. Ma c’è anche un altro aspetto che riguarda sempre i soldi: negli atti della Regione è espressamente citata l’invarianza finanziaria, ovvero l’esclusione di ulteriori costi per quanto riguarda lo scorporo e la nascita della nuova azienda. Sarà davvero possibile? Pure su questo punto i dubbi dei sindacati, a partire da quelli dei medici, non sono pochi, ma tali restano finché nelle slide non compariranno i numeri.

Pd: scatola vuota

Di «una scatola vuota che resterà vuota ancora a lungo» parla il vicepresidente della commissione sanità, Daniele Valle del Pd. «I primi riscontri che abbiamo dall’incontro con le parti sindacali non portano significative novità e in questi anni non si è concretamente mosso nulla. Nella migliore delle ipotesi – sostiene il consigliere dem – si lavorerà a schemi di convenzione con la Città della Salute, che continuerà a fare il lavoro come l’ha sempre fatto». E tutto questo «a fronte di una sottovalutazione della realtà dei fatti da parte della giunta, tutta presa dalla rincorsa ai like sui social. E con il governatore che spera presto di passare la gatta da pelare a chi verrà dopo di lui».