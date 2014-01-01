ECONOMIA DOMESTICA

L’industria torinese accelera, ma la produttività resta al palo

La fotografia scattata dal Rapporto industria e servizi organizzati 2026, realizzato da Unione Industriali Torino, Camera di commercio e Centro Einaudi, che analizza i bilanci delle aziende con fatturato superiore ai cinque milioni tra il 2014 e il 2023

L’industria torinese cambia pelle e lo fa con una certa rapidità. Le imprese sono diventate più solide rispetto a dieci anni fa, crescono fatturato e occupazione, ma restano alcune ombre legate soprattutto alla produttività e alla capacità di generare valore aggiunto. È la fotografia scattata dal Rapporto industria e servizi organizzati 2026, realizzato da Unione Industriali Torino, Camera di commercio e Centro Einaudi, che analizza i bilanci delle aziende con fatturato superiore ai cinque milioni tra il 2014 e il 2023.

Lo scenario

Nel complesso il tessuto economico torinese mostra segnali di rafforzamento. In dieci anni gli addetti sono aumentati del 24%, il fatturato del 56% e il margine operativo lordo del 47%. Crescono anche gli investimenti e il sistema produttivo appare più strutturato rispetto al passato. Torino, insomma, continua a produrre e a esportare, ma lo fa all’interno di un sistema che si sta trasformando profondamente.

Tra i segnali positivi spiccano la diversificazione delle esportazioni e i passi avanti sul fronte energetico. Dal 2022 i consumi elettrici delle imprese sono scesi in media del 4% all’anno e la quota di energia da fonti rinnovabili ha raggiunto il 41,1%. Anche alcuni settori dimostrano una capacità di rinnovarsi puntando su tecnologia e specializzazione. L’aerospazio è spesso citato come esempio di questa combinazione tra tradizione industriale e innovazione.

Le criticità

Ma il quadro non è tutto rose e fiori. Il valore aggiunto cresce meno del fatturato e questo, in un sistema industriale avanzato, è considerato un segnale da non sottovalutare. Nel decennio il valore aggiunto è aumentato del 21%, mentre il fatturato per addetto è salito del 26%. In altre parole si produce e si vende di più, ma non sempre questo si traduce in maggiore ricchezza generata per il sistema.

Anche la produttività resta un nodo aperto. In media è cresciuta del 21% negli ultimi dieci anni, ma con differenze molto marcate tra i vari settori. Manifattura e costruzioni hanno registrato progressi, in parte spinti dai bonus edilizi, mentre l’Ict e i servizi alle imprese hanno segnato un calo intorno al 13%.

Nel frattempo cresce il peso dei servizi alla persona, che oggi rappresentano il 26% degli occupati contro il 15% di dieci anni fa. Una trasformazione che segnala la progressiva terziarizzazione dell’economia torinese, ma che non sempre porta con sé attività ad alto valore aggiunto.

La visione

Per il presidente dell’Unione Industriali Marco Gay il punto centrale resta la capacità di trasformare questa fase di cambiamento in un vantaggio competitivo stabile. “Abbiamo una struttura eterogenea ed efficiente e una buona redditività: puntando su una stretta integrazione con l'IA e lasciando emergere nuove specializzazioni ad alto valore aggiunto, Torino può confermarsi protagonista. Serve fiducia, nonostante la complessità di questa fase”.

Dello stesso avviso il presidente della Camera di commercio Massimiliano Cipolletta: “Ogni 100 euro di valore aggiunto dell'industria torinese 47 euro sono acquisti di servizi organizzati: manifattura e servizi avanzati non devono più essere considerati come settori separati, ma come un unico nucleo produttivo esteso. Ora occorre trasformare la redditività ottenuta in investimenti innovativi che permettano la crescita anche di settori più in difficoltà, come l'Ict, o a minore valore aggiunto, come i servizi alla persona”.