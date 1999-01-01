GRANA PADANA

Referendum, Salvini si defila e la Lega piemontese fa da sè

Il Carroccio prepara 40 incontri e più di cento gazebo in tutta la regione per tirare la volata al Sì. Evento conclusivo giovedì prossimo a Torino, ma il vicepremier non ci sarà. Molinari ci crede: "Riforma attesa da 40 anni, tanti giudici sono con noi"

La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia è entrata nella fase clou e la Lega, mentre a Roma Matteo Salvini si tiene piuttosto defilato, in Piemonte rivendica con forza la sua identità garantista. Il segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, per le battute finali ha infatti messo in campo una macchina organizzativa capillare per convincere gli elettori della bontà della riforma Nordio: circa 40 incontri pubblici e 110 gazebo distribuiti su tutto il territorio regionale per spiegare ai cittadini le ragioni del Sì al voto del 22 e 23 marzo.

Il tour piemontese di Molinari

Protagonista della campagna è proprio Molinari, che nell’ultima settimana di campagna referendaria attraverserà il Piemonte con una serie di appuntamenti pubblici sparsi sul territorio. Questa sera è atteso nella sua Alessandria, mentre lunedì 16 marzo sarà a Fubine Monferrato e Asti. Il giorno successivo sarà il turno di Valenza e Ovada (entrambe in provincia di Alessandria), per poi proseguire giovedì 19 marzo con due tappe a Cuneo e a Torino, dove si terrà l’evento conclusivo della campagna regionale.

L’appuntamento finale è in programma alle 21 all’Hotel Holiday Inn di piazza Massaua, con la partecipazione dei parlamentari torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, oltre all’ex magistrato e deputata Simonetta Matone e all’avvocato Mauro Anetrini, responsabile regionale alla giustizia del Carroccio.

«In Piemonte abbiamo organizzato decine di incontri e gazebo con una grande partecipazione di militanti e cittadini – spiega Molinari allo Spiffero – perché riteniamo fondamentale spiegare i contenuti della riforma. Mettere una croce sul Sì non significa votare contro qualcuno o contro i magistrati: significa dare al sistema giudiziario un assetto in linea con le democrazie liberali occidentali».

Secondo il capogruppo leghista alla Camera, la riforma rappresenta «la prosecuzione naturale della riforma del giusto processo del 1999» e completa un percorso iniziato con la legge Vassalli sull’introduzione del giudice terzo. Anche il controverso meccanismo del sorteggio per i membri dei due Csm, aggiunge, «non è il metodo perfetto ma è il miglior modo per superare il sistema correntizio».

Operazione verità

La mobilitazione del Carroccio in Piemonte è stata illustrata anche in una conferenza stampa a Torino in mattinata, dove la deputata e segretaria provinciale Maccanti ha parlato esplicitamente di «operazione verità» per contrastare quella che la Lega considera una campagna di disinformazione sul referendum.

«Saremo nelle piazze e nei mercati fino al 20 marzo – ha spiegato – per informare i cittadini sui contenuti della riforma». Per Benvenuto la posta in gioco riguarda anche l’economia: «Molte imprese scappano dall’Italia perché la giustizia è percepita come un freno. Vogliamo raccontare una riforma che riteniamo corretta e smontare le fake news della sinistra».

Salvini sullo sfondo

Se il Piemonte diventa uno dei centri della campagna per il Sì, a rimanere sullo sfondo è invece il segretario federale della Lega, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio non è atteso agli appuntamenti piemontesi e in questi giorni sarà impegnato altrove: il 18 marzo a Milano e il 20 marzo a Rovigo, dove si vota anche per una suppletiva alla Camera. Non è esclusa inoltre una sua presenza a Roma in un evento organizzato dalla Lega Lazio, mentre non è previsto un grande appuntamento nazionale di chiusura della campagna referendaria.

Una scelta che in tanti leggono come un segnale di prudenza ma anche di opportunità: l’esito del referendum potrebbe avere ripercussioni anche sugli equilibri della maggioranza guidata dalla premier Giorgia Meloni, e un passo falso della leader di Fratelli d'Italia non farebbe certo disperare il leader leghista.

Linea unica

Molinari respinge però l’interpretazione di una Lega tiepida nella battaglia referendaria. «Il partito ha fatto campagna per il Sì con il proprio simbolo – sottolinea – senza costituire comitati ad hoc. Se in Piemonte, Lombardia e Veneto ci sono più eventi è solo perché qui la Lega è più strutturata».

E conclude con una previsione: «Saranno molti i magistrati che voteranno Sì. Dopo quarant’anni di tentativi, finalmente un governo prova a portare a termine una riforma della giustizia».