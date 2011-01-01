Orlando (Pd): "Su Stellantis dal governo solo chiacchiere"

"Le garanzie vanno costruite politicamente. Invece non è stato fatto niente perché si è parlato di un secondo produttore per aumentare il potere negoziale nei confronti di Stellantis, si è parlato di una rimodulazione degli incentivi, alla fine sono state fatte solo chiacchiere, come se ne stanno facendo sull'ex Ilva. Elkann è andato davanti alle commissioni parlamentari a prendere in giro sostanzialmente il Governo, che non ha costruito nessuno strumento per raddrizzare un tavolo che oggettivamente oggi è tutto sbilanciato a favore di Stellantis, e questo lo pagano inevitabilmente i lavoratori". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a margine di un incontro a Isernia in occasione della tappa molisana del Viaggio del Partito democratico nelle aree industriali.