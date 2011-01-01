SPORT & POLITICA

Coni, guerra di poltrone. Terremoto in Piemonte

Il numero uno della Figc regionale Foschia si vede soffiare la vicepresidenza e lascia in polemica con Mossino, beffato anche Zaza. Al loro posto la delegata di Asti Saracco e la rappresentante del baseball Dalbesio. Lo spettro della decadenza

Un vero e proprio terremoto politico scuote la sezione piemontese del Coni. Le dimissioni di Mauro Foschia, presidente della Figc Piemonte Valle d’Aosta e componente della Giunta regionale, aprono una frattura profonda all’interno dell’organo guidato dal presidente Stefano Mossino. Una crisi che, rischia addirittura di portare alla decadenza dell’intera Giunta regionale e quindi alla conclusione anticipata del suo secondo mandato.

Promesse non mantenute

Alla base dello scontro ci sarebbe il mancato rispetto di un accordo politico maturato durante la fase pre-elettorale che, lo scorso anno, aveva portato alla riconferma di Mossino alla guida del comitato per il quadriennio 2025-2028. Secondo quanto trapela dagli ambienti sportivi piemontesi, il presidente avrebbe promesso la nomina a vicepresidente proprio a Foschia e al rappresentante degli enti di promozione sportiva Sante Zaza.

Una promessa che però non si sarebbe concretizzata. Dopo aver atteso circa un anno dalla rielezione, Mossino ha infatti scelto di nominare due vicepresidenti diversi: la delegata provinciale di Asti Lavinia Saracco e la presidente regionale della federazione baseball e softball Isabella Dalbesio.

Una decisione che ha portato alla rottura tra Mossino e Foschia, e che ha portato alle dimissioni di quest'ultimo, formalizzate con una lettera inviata via Pec al presidente del comitato.

La lettera di dimissioni

Nella comunicazione ufficiale Foschia parla di una decisione presa «con rammarico ma anche con senso di responsabilità», maturata dopo le scelte compiute a seguito del percorso elettorale.

Il nodo centrale è proprio quello degli accordi disattesi. «Durante la fase pre-elettorale erano stati condivisi impegni chiari, in particolare in merito alla nomina dei vicepresidenti», scrive Foschia, spiegando che tali impegni rappresentavano «un presupposto politico e valoriale» su cui costruire un percorso di collaborazione fondato su fiducia e trasparenza.

Il mancato rispetto di quegli accordi avrebbe quindi incrinato definitivamente il rapporto con la presidenza. «Il mancato mantenimento di quanto concordato ha determinato una situazione nella quale non ritengo più possibile proseguire il mio impegno all’interno della Giunta con lo spirito e la serenità necessari», sottolinea il dirigente calcistico.

Nella parte finale della lettera, Foschia richiama anche i valori dello sport: «Chi è chiamato a rappresentarlo deve incarnarne concretamente i principi: lealtà, coerenza e correttezza nei comportamenti».

Il ruolo decisivo di Zaza

La Giunta del Coni Piemonte è composta da sette membri oltre al presidente, rappresentativi delle diverse componenti del sistema sportivo regionale: federazioni, discipline associate, enti di promozione, tecnici e atleti. Proprio questo è uno dei motivi dello sfogo di Foschia: che credibilità ha se le federazioni con più iscritti (il calcio da solo per un terzo di tutti i tesserati) non vengono adeguatamente rappresentate?

Proprio questa struttura rende la situazione particolarmente delicata. Lo statuto prevede infatti che, in caso di dimissioni di tre componenti su sette, l’organo decada automaticamente.

Gli occhi ora sono quindi puntati su Sante Zaza, rappresentante degli enti di promozione sportiva. Dopo essersi espresso con voto contrario alla delibera delle due vicepresidenti, ha escluso la possibilità di dimissioni. Ma se anche lui decidesse di seguire la strada tracciata da Foschia, il presidente Mossino si troverebbe a un passo da una crisi istituzionale senza precedenti nel comitato sportivo piemontese.