Boni (Europa Radicale): “M5s per riaprire a gas russo? Un favore a Putin”

"La presa di posizione di Chiara Appendino che chiede di riaprire all'acquisto del gas russo toglie qualsiasi dubbio. Sarebbe un favore enorme al criminale di guerra Vladimir Putin, una scelta suicida". Così il presidente di Europa Radicale, Igor Boni. "L'Italia e l'Europa - sottolinea Boni - si sono legate malauguratamente al cappio energetico del gas russo per decenni, sotto la spinta dell'Eni, con una scelta strategica folle e suicida della quale abbiamo pagato caramente le conseguenze. Un cappio che ha rappresentato un pezzo fondamentale della guerra ibrida del Cremlino e che ci siamo legati al collo malgrado le nostre denunce, iniziative, interrogazioni, azioni. Oggi, dopo 4 anni di crimini senza precedenti, dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina, dopo la distruzione di intere città, dopo oltre 1 milione di morti in una guerra imperialista che ha come obiettivo i nostri valori di libertà ancor prima che il territorio dell'Ucraina, Chiara Appendino chiede di ripartire con l'acquisto del gas russo. Sarebbe una sciagura assoluta, un regalo al criminale di guerra Vladimir Putin, un assist all'aggressore, una complicità patente con gli assassini. Non ci sono altre parole - conclude - per definire questa posizione dell'esponente M5s che è contro la libertà e la democrazia, contro il nostro Paese".