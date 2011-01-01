Giachino (Udc): “L'industria a Torino è ancora molto importante”

"Secondo un bellissimo e approfondito studio degli Industriali torinesi e del Centro Einaudi presentato oggi in via Fanti, nonostante la crisi dell'auto l'industria è ancora molto importante per Torino, terza provincia per esportazioni del nostro Paese". Così il commissario Udc di Torino, Mino Giachino, dopo la diffusione del Rapporto. "Ci sono però - sottolinea Giachino - dei gap da recuperare: una parte dei servizi all'industria le aziende devono acquistarli a Milano, le nostre aziende hanno meno credito bancario delle concorrenti francesi, e le aziende non riescono a trovare i lavoratori di cui hanno bisogno". "Le amministrazioni torinesi - aggiunge - non hanno capito che puntare solo sul turismo, sulla cultura e sul loisir non era sufficiente a pareggiare ciò che stavamo perdendo nel settore auto. Bisognava continuare a puntare sull'industria perché il know how industriale torinese è ancora forte e lo sarà nel futuro, con il Centro per la intelligenza artificiale". "Le Banche oltre a annunciare utili record - esorta - riservino alle nostre aziende fiducia e credito. Una spinta forte potrà arrivare poi dalla accelerazione della costruzione della Tav, del Terzo Valico, dalla ristrutturazione delle autostrade del Nord Ovest e dal rilancio dei collegamenti del nostro aeroporto".