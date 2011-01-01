SANITÀ

Flebo e il cambio d'olio all'auto, infermieri-meccanici in Piemonte

All'Asl To4 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi è a carico di chi li utilizza. In un anno quasi tre mesi "persi" per portare le vetture dal meccanico. Nursind: "Inascoltate da un anno le nostre richieste di cambiare le regole"

“Vediamo un po’ la febbre. Acqua e olio, tutto a posto?”. Passare dal controllare la temperatura di un paziente a quella del radiatore dell’auto di servizio, in Piemonte, può essere questione di un attimo. Molto più lunghe, invece, sono le ore che alla fine dell’anno non vengono dedicate all’assistenza domiciliare dei malati, ma alla manutenzione delle auto con cui gli infermieri si spostano. Mezzi di cui, all’Asl To4, devono anche occuparsi personalmente: portarli dal meccanico, dall’elettrauto o dal gommista.

A fare i conti sono stati Giuseppe Summa e Antonio De Feo, sindacalisti del Nursind. Il risultato? “Solo per un singolo distretto dell’azienda sanitaria, con circa 15 auto, si parla di circa 140 ore annue, pari a 17 giorni lavorativi in un anno. Un dato che, moltiplicato per i vari distretti dell’Asl, arriva a circa 85 giorni”, spiegano. Giorni, osservano i rappresentanti del sindacato degli infermieri, “che forse dovrebbero essere spesi per altro”.

Il regolamento interno

Alla base della situazione ci sarebbe un regolamento interno che il Nursind aveva già chiesto di modificare un anno fa ai vertici dell’Asl guidata da Luigi Vercellino. Senza ottenere risultati. “Secondo alcune disposizioni – spiegano dal sindacato – gli infermieri delle cure domiciliari e, più in generale, il personale sanitario che opera sul territorio deve occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle auto, essendo questa a carico degli utilizzatori”.

Il risultato è facile da immaginare: tempo sottratto all’attività sanitaria per portare le vetture in officina, attendere un tagliando, un cambio dell’olio o qualsiasi altro intervento necessario. Un compito che, secondo il sindacato, potrebbe essere affidato ad altro personale non impegnato nella cura dei pazienti, evitando una situazione che presenta più di un aspetto ai limiti dell’assurdo.

Tutto a scapito dei malati

Una denuncia che il Nursind aveva già sollevato un anno fa. “Ma nulla è cambiato”, accusano dal sindacato. “Il regolamento sul parco auto aziendale non è mai stato rivisto e gli infermieri continuano a essere impiegati in attività che non rientrano nelle loro competenze: dal lavaggio delle macchine ai tagliandi, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Per il Nursind si tratta della dimostrazione che “l’azienda non intende governare l’appropriatezza delle professionalità, e in particolare di una figura sempre più carente come quella infermieristica, destinata a essere il perno dell’assistenza territoriale”. Con il risultato che tempo prezioso dei professionisti sanitari finisce per essere impiegato nella manutenzione delle auto, anziché nell’assistenza ai malati.