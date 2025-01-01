POLVERE DI (5) STELLE

Conte riapre la rumba su Lo Russo: "Campo largo sì, ma niente diktat"

A Torino il leader del M5s tiene il punto in vista delle comunali: dialogo con il Pd senza "imposizioni" su programmi e candidati, confermando che il veto pentastellato sul sindaco rimane sul tavolo. Incontro a favor di telecamere con la "ribelle" Appendino

Prima il nodo politico del campo largo in vista delle prossime comunali, poi il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia. La tappa torinese del presidente del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte, è stata l’occasione per riaprire il dibattito sugli equilibri del centrosinistra in città, dopo il passaggio della segretaria del Partito democratico, la “testardamente unitaria” Elly Schlein, che la scorsa settimana secondo quanto accredita la vulgata dem ha blindato la ricandidatura dell’attuale sindaco dem Stefano Lo Russo, indigesto ai pentastellati.

L’avvocato cerchiobottista

Su un tema così spinoso Conte sceglie una linea prudente, evitando rotture ma fissando una linea rossa: sì al dialogo con Pd e affini, ma senza imposizioni. «A Torino si farà un percorso di confronto, come sempre, e si ragionerà. Sicuramente non è l’obiettivo primario andare da soli alle elezioni. Non lo è mai stato», ha detto il leader dei 5 Stelle a margine dell’iniziativa pubblica sul referendum.

Disponibilità al confronto, con un paletto preciso: «Lavoreremo per un confronto con le forze progressiste, fermo restando che non siamo disponibili a farci imporre dei diktat, sia sui programmi sia sui candidati».

Una formula, quella del “sì al campo largo ma senza diktat”, accolta positivamente dai luogotenenti locali e considerata in perfetta continuità con le dichiarazioni dell’ex sindaca Chiara Appendino alla scorsa Festa dell’Unità, dove chiese il passo indietro di Lo Russo come precondizione a un’alleanza cittadina nel 2027: «Non ha detto nulla di diverso da quanto diceva Chiara qualche mese fa».

Faccia a faccia con Appendino

Ad accogliere “l’avvocato del popolo” al Museo dell’Automobile, sede scelta per l’incontro sul referendum, c’era infatti lo stato maggiore piemontese del Movimento 5 Stelle. Presenti i parlamentari Antonino Iaria ed Elisa Pirro, la capogruppo in Consiglio regionale Sarah Disabato con il collega Alberto Unia, i consiglieri comunali Andrea Russi e l’eterodossa Valentina Sganga. Ma soprattutto Appendino, ex sindaca di Torino ed ex vicepresidente nazionale del Movimento.

Tra Appendino e Conte negli ultimi mesi non sono mancate tensioni politiche, culminate con le dimissioni dell’ex sindaca dalla vicepresidenza del M5s proprio in polemica con la linea sulle alleanze alle ultime regionali. Prima dell’inizio dell’incontro i due si sono salutati affettuosamente e si sono confrontati per alcuni minuti. Le frizioni sembrano acqua passata, almeno stando alla rappresentazione offerta ai presenti.

L’incontro dei professori

Solo dopo questo passaggio politico Conte è entrato nella sala per l’incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Con lui sul palco due giuristi torinesi della gauche subalpina: Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte costituzionale, ed Enrico Grosso, ordinario di diritto all’Università di Torino e presidente del comitato “Giusto dire No”. Professore di diritto è stato anche lo stesso Conte, docente di diritto privato prima della sua esperienza a Palazzo Chigi.

Nel corso del dibattito lo stesso Zagrebelsky ha ricordato il rapporto accademico con Grosso, suo allievo all’Università di Torino, sottolineando una continuità di pensiero resa evidente dalla comunanza di posizioni dei due giuristi, perfettamente concordi nella bocciatura di una riforma che, a loro dire, «indebolisce la magistratura a vantaggio dell’esecutivo» e, di conseguenza, del popolo, «che ha nei giudici i suoi difensori».

Processo alle (loro) intenzioni

Nel suo intervento Conte ha respinto l’accusa di politicizzare la consultazione. «Non è un processo alle intenzioni dei sostenitori del sì – ha spiegato – semmai è un processo alle loro intenzioni».

Secondo il leader pentastellato, la riforma nasce infatti da «un disegno politico ben preciso» che punta a modificare gli equilibri tra politica e magistratura. «La realtà è che la politica vuole sopravanzare la magistratura. Questo è l’unico scopo di questa riforma costituzionale: rivendicare il primato della politica».

Attacco a Meloni

Nel corso dell’incontro Conte ha attaccato duramente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, criticando le dichiarazioni con cui la premier ha sostenuto la riforma. «Far credere agli italiani che stupratori, spacciatori e pedofili verrebbero rimessi in libertà se vincesse il No significa raccontare frottole al Paese», ha detto. Poi l’affondo sulle ultime uscite della leader di Fratelli d’Italia: «Il comizio di ieri passerà alla storia come uno dei punti di caduta più bassi della storia politica di Meloni. Ieri ha superato sé stessa».

Secondo Conte, l’esito del referendum potrebbe avere conseguenze anche su altre riforme istituzionali: «Se dovesse prevalere il sì, sono convinto che verrebbe ritirato fuori dal cassetto il progetto del premierato».

Partita doppia

La tappa torinese del leader pentastellato si è così sviluppata su due piani: la mobilitazione contro la riforma della giustizia e la gestione degli equilibri del centrosinistra locale. Conte prova così a tenere insieme entrambe le partite: rilanciare il fronte del No al referendum e, allo stesso tempo, lasciare aperta la strada a un’intesa progressista in città, tranquillizzando i suoi sul veto a Lo Russo.

La sua formula cerchiobottista (specialità della casa, verrebbe da dire) – “sì al campo largo, ma senza diktat” – lascia intendere che la discussione con il Pd e la segretaria Schlein è tutt’altro che conclusa.