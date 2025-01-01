Fabi, nel 2025 cresce il mercato dei mutui, +4%
Nel 2025 "i prestiti complessivi alle famiglie" sono tornati a crescere, superando i 604 miliardi di euro con i mutui casa saliti da 580,9 a 604,2 miliardi di euro, con un incremento pari a 23,3 miliardi, corrispondente a una crescita del +4%. E' quanto scrive il sindacato bancario Fabi secondo cui la Lombardia si conferma la prima regione per stock di prestiti alle famiglie, con un aumento da 132,0 a 136,3 miliardi di euro, pari a +4,32 miliardi e a una crescita del +3,3%. Segue il Lazio, che passa da 72,1 a 73,6 miliardi, con +1,47 miliardi (+2,0%), una crescita più contenuta che riflette una fase di maggiore stabilità dopo gli incrementi degli anni precedenti. Nel Mezzogiorno, la Campania aumenta lo stock di prestiti da 36,8 a 37,9 miliardi di euro, con +1,06 miliardi e una variazione del +2,9%, mentre la Puglia cresce da 30,3 a 31,2 miliardi, con +0,88 miliardi (+2,9%).