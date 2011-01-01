Controlli nei cantieri del Torinese, due aziende sanzionate

Cantieri non sicuri in Canavese, controlli dei carabinieri in vari Comuni della zona: sono stati segnalati alla procura di Ivrea due titolari di aziende edili ed elevate multe per circa 9 mila euro. Le verifiche nei giorni scorsi, sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di Ivrea con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Torino. A Ivrea, in un cantiere per la costruzione di un edificio residenziale, è stato riscontrato l'utilizzo di attrezzature di lavoro con carente manutenzione e l'omessa predisposizione di misure contro il rischio elettrico. A Pont Canavese, invece, è stato ispezionato un cantiere stradale dove il datore di lavoro ha messo a disposizione degli operai un escavatore carente dei requisiti minimi di manutenzione, senza segnaletica di sicurezza per gli automobilisti in transito.