Ia, il Premio Nobel sir Konstantin Novoselov a Torino

Sarà sir Konstantin Novoselov, Premio Nobel per la Fisica 2010 e tra le autorità mondiali nella scienza dei nuovi materiali, a inaugurare l'edizione 2026 del programma Ias - Institute for Advanced Study, l'iniziativa congiunta dell'Istituto italiano di intelligenza artificiale (AI4I) e della Fondazione Compagnia di San Paolo. L'incontro, intitolato 'AI for Materials Design', si terrà presso Ogr Torino (Sala Binario 3) martedì prossimo a partire dalle 18. La lecture - aperta dai saluti di benvenuto di Fabio Pammolli, presidente dell'Istituto italiano di intelligenza artificiale (AI4I) e da Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo - affronterà uno dei campi più promettenti della ricerca contemporanea: l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla progettazione di nuovi materiali. L'obiettivo è sviluppare classi di materiali capaci di riprodurre proprietà tipiche dei sistemi biologici, tra cui comportamenti di autoriparazione, funzioni di memoria e capacità di adattamento a condizioni esterne. Nel corso della relazione sarà inoltre affrontata una direzione di ricerca complementare: lo sviluppo di nuovi materiali per l'intelligenza artificiale stessa. Particolare attenzione sarà dedicata ai paradigmi computazionali che superano l'architettura di von Neumann, considerati tra le possibili chiavi per ridurre drasticamente il consumo energetico dei data center e ridefinire le basi delle future infrastrutture di calcolo. Sir Konstantin Novoselov è Premio Nobel per la Fisica 2010 per l'isolamento del grafene, ottenuto nel 2004 presso l'Università di Manchester insieme ad Andre Geim. Fisico, Novoselov è uno dei principali esperti internazionali di fisica della materia condensata, fisica mesoscopica e nanomateriali. Dal 2014 figura stabilmente tra i ricercatori più citati al mondo.