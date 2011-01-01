Pichetto, Comuni presidio contro inquinamento da plastica

"Plastic Free porta avanti un compito importante per la vera formazione di una cultura ambientale. In questi anni avete saputo coinvolgere le amministrazioni locali nell'adozione di pratiche per ridurre l'inquinamento da plastica e di conseguenza per tutelare l'ambiente. L'evento di oggi testimonia la crescente sensibilità e l'impegno per la sostenibilità dei comuni che rappresentano la prima, essenziale, forma di presidio dei nostri territori. Il ministero dell'Ambiente è in prima linea per il contrasto all'inquinamento da plastica con un articolato sistema di norme e finanziamenti che coinvolgono istituzioni locali, mondo della ricerca e cittadini. Iniziative come la vostra sono un veicolo privilegiato per diffondere un impegno che deve essere condiviso e deve essere coordinato. Quindi auguri di buon lavoro". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, in un videomessaggio per la premiazione dell'associazione Plastic Free per i Comuni più virtuosi.