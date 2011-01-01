Corriere accoltellato per rapina nel Torinese

Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. L'uomo stava terminando il turno di lavoro quando l'aggressore lo ha sorpreso alle spalle durante le operazioni di carico e scarico. Lo ha ferito con una coltellata all'addome per rubargli il borsello, poi è scappato facendo perdere le proprie tracce. Il corriere, in condizioni non gravi, ha chiamato il 112 ed è stato poi trasportato all'ospedale di Chivasso. Da quantificare il bottino della rapina. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Chivasso.