Cna Piemonte, con i rincari pressione crescente sulle piccole imprese

"Quella che stiamo registrando è una nuova fase di forte pressione sui costi per le micro e piccole imprese. Non si tratta solo dell'energia: assistiamo a rincari diffusi su molti materiali, dal rame all'alluminio, dal bitume alle plastiche". Così Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte. "Per un tessuto produttivo - prosegue - come quello piemontese, fatto in larga parte di piccole imprese manifatturiere e artigiane, questa situazione rischia di tradursi rapidamente in margini ridotti e in difficoltà operative". "Oltre all'aumento dei prezzi - aggiunge Delio Zanzottera, segretario di Cna Piemonte - diverse imprese segnalano le prime difficoltà di approvvigionamento e una forte instabilità dei listini. Per molte aziende significa lavorare senza poter programmare con certezza costi e tempi di consegna. In una regione come il Piemonte, dove la manifattura artigiana è fortemente integrata nelle filiere produttive, queste tensioni rischiano di rallentare la produzione e di mettere sotto pressione soprattutto le micro imprese". Secondo un monitoraggio di Cna su un campione di imprese, è l'energia elettrica a guidare la classifica dei rincari registrati nelle ultime settimane, seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti, mentre si registrano aumenti più contenuti per l'acciaio e prezzi sostanzialmente stabili per le farine.