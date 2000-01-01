Meteo, ultimo colpo di coda invernale

Ultimo colpo di coda invernale con tante piogge e neve fino ad 1 metro sulle Alpi occidentali. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, lancia l'allerta per il fine settimana: "un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-Ovest. Ci aspettano 30 ore di maltempo severo, in particolare su Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, ma che colpirà anche sul resto della regione sabauda e in Liguria. Le piogge cumulate supereranno i 100-150 mm (pari a 100-150 litri per metro quadrato), innescando un potenziale rischio di locali allagamenti". Dopo aver assaporato i tepori primaverili, sulle Alpi occidentali cadrà fino a 1 metro di neve oltre i 1500-2000 metri di quota. Ma l'aria fredda farà crollare la quota neve, che si spingerà fin verso gli 800 metri. Lo sbalzo termico, dai 20°C dei giorni scorsi al freddo imminente, sarà drastico. Domenica mattina il maltempo insisterà ancora sulle regioni di Nord-Ovest, ma successivamente il vortice inizierà a mettersi in movimento verso sud, scivolando lungo il Mar Tirreno. Le prime regioni a subire questo nuovo peggioramento saranno la Sardegna e la porzione occidentale della Sicilia; dalla serata di domenica, il vortice estenderà la sua morsa di maltempo a tutto il Meridione. Lunedì 16 marzo i rovesci saranno particolarmente abbondanti tra Calabria e Basilicata. Da martedì, spinta dalla risalita del vortice, la perturbazione colpirà l'intero versante adriatico, portando maltempo specialmente tra Marche e Abruzzo, per poi spingersi fino alla Romagna. In questa fase assisteremo a un crollo termico diffuso di almeno 5-7°C, sia nelle minime che nelle massime, da Nord a Sud. NEL DETTAGLIO Sabato 14. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest con tanta neve sulle Alpi, piovaschi a est. Al Centro: nubi irregolari, rare piogge. Al Sud: entro sera peggiora in Sardegna. Domenica 15. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest, piogge sul Triveneto, neve sulle Alpi. Al Centro: cielo spesso coperto, occasionali piogge. Al Sud: instabile su Sardegna, Sicilia e ioniche. Lunedì 16. Al Nord: schiarite, ma clima più fresco. Al Centro: rovesci specialmente sul versante adriatico. Al Sud: maltempo diffuso, rovesci abbondanti su Calabria e Basilicata. Tendenza: da martedì la risalita del vortice verso l'Istria porterà un'ondata di maltempo simil-invernale al Sud e su Marche, Abruzzo e Romagna, con un calo termico generale di 5-7°C su tutta Italia.