Azione, Massara nuovo commissario a Novara

Alessio Massara è il nuovo commissario di Azione per la provincia di Novara. Lo annuncia la segretaria regionale del partito, Daniela Ruffino, che ringrazia l'ex segretario Roberto Faggiano "per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni". "Negli ultimi mesi - sottolinea Ruffino - Azione a Novara ha rafforzato la propria presenza sul territorio grazie al lavoro degli iscritti e al contributo di tanti cittadini che partecipano al progetto riformista del partito. Un impegno costante di confronto e proposta sui temi che riguardano la comunità novarese". "Con la sua competenza e concretezza - aggiunge - Massara potrà dare ulteriore impulso a questo percorso, consolidando il lavoro già avviato e valorizzando l'impegno dei tanti aderenti che stanno contribuendo alla crescita di Azione nella provincia di Novara".