Morto Cavaglià, top manager gruppo Angelucci

È scomparso a 54 anni Daniele Cavaglià, manager di punta del settore editoriale e figura centrale del Gruppo Angelucci. Piemontese, Cavaglià si è spento questa mattina dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo nel panorama giornalistico italiano. La sua ascesa professionale, partita dall'organizzazione di eventi, lo aveva portato a diventare un punto di riferimento all'interno di Libero Quotidiano, di cui è stato direttore commerciale, amministratore delegato e direttore generale. Noto per la sua intuizione pionieristica nell'integrare i sistemi informativi tra carta stampata e web, ha ricoperto incarichi anche nel consiglio di amministrazione de Il Tempo e nella direzione generale de Il Riformista, oltre a collaborare con le testate locali del gruppo in Umbria, Lazio e Toscana. Nel 2019 era stato insignito a Venezia del premio internazionale Leone d'Oro alla carriera, riconoscimento che aveva voluto dedicare alla memoria del suo mentore Roberto Crespi. Oltre agli incarichi societari, Daniele Cavaglià era apprezzato per la sua schiettezza e la sua determinazione. Lascia la moglie Fulvia e la figlia Martina.