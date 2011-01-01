Gtt, confronto parti sociali su piano industriale

"Un confronto svolto in un clima costruttivo, improntato all'ascolto reciproco e alla piena condivisione degli obiettivi aziendali, in una fase particolarmente significativa per il trasporto pubblico locale torinese": così Gtt descrive l'incontro avuto ieri con i sindacati, che alla fine dell'incontro "hanno comunicato il ritiro della procedura di raffreddamento avviata l'11 marzo". Al tavolo erano presenti, Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Ugl. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro, con la definizione di un piano di ulteriore rafforzamento delle attività formative. Sul tema del trasferimento di personale dal Tpl extraurbano al Tpl urbano in vista delle prossime gare dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese, è stata confermata la disponibilità a garantire agli autisti di scegliere se proseguire il proprio percorso professionale all'interno di Gtt oppure essere inseriti nei lotti oggetto delle future procedure di gara. Dal 1 aprile saranno introdotte nei depositi alcune modifiche organizzative che verranno successivamente monitorate insieme alle Rsu dei singoli depositi per raccogliere osservazioni e valutazioni operative. Per l'8 aprile è stata programmata una riunione dedicata alla verifica dell'attuazione dell'Accordo del 16 luglio 2025. E' stato inoltre richiamato, sottolinea Gtt, "il valore strategico della Metropolitana, oggetto di continui investimenti anche sul piano occupazionale". Negli ultimi due anni sono state inserite 14 nuove risorse nelle mansioni di movimento, di cui 7 nel 2026, a fronte di 3 uscite per dimissioni volontarie. È inoltre attualmente in corso una selezione che prevede l'ingresso di ulteriori 6 risorse.