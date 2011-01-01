Fratoianni a Torino

Chiusura della campagna per il No di Avs il 20 marzo a Torino con il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la eurodeputata dei Greens Benedetta Scuderi, che incontreranno in piazza Santa Giulia cittadini e cittadine, tra cui i 1.500 fuori sede (1.800 in tutto il Piemonte) che, per avere la possibilità di votare, sono diventati rappresentanti di lista di Alleanza Verdi Sinistra.

Insieme a loro ci saranno Rita Sanlorenzo, avvocata generale presso la Corte di Cassazione, il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Regione Alice Ravinale, l’assessore al Welfare del Comune di Torino Jacopo Rosatelli, i consiglieri Sara Diena ed Emanuele Busconi e la coportavoce provinciale di Europa Verde Erica Bevilacqua.

“Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è stato costante – dichiara Ravinale –. Con incontri sul territorio e volantinaggi quotidiani, che ci hanno portato a distribuire già oltre 75.000 volantini, abbiamo cercato di rendere chiaro a quante più persone possibili qual è l’obiettivo malcelato del Governo Meloni e come questa riforma sia solo inutile e dannosa. Ora siamo al rush finale e impiegheremo ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo. Siamo contenti che a Torino e in Piemonte ci sia stata la più alta adesione al voto per i fuori sede: su 10.000 richieste in tutta Italia, 1800 sono state qui in Piemonte”.