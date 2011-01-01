Ritrovato il canoista disperso tra Alessandrino e Genovese

E' stato recuperato, nella tarda serata di ieri, il canoista che risultava disperso lungo il torrente Stura tra Ovada (Alessandria) e Rossiglione (Genova). Lo fa sapere, in una nota, l'ufficio stampa della Centrale 118. L'uomo, in stato di ipotermia moderata con alcuni traumi ma cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Alessandria. A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi era stato l'amico, in canoa sul torrente insieme a lui: dopo essere caduto in acqua e aver perso il cellulare, era risalito fino in strada, fermando un automobilista. Alle operazioni hanno partecipato anche vigili del fuoco e soccorso alpino.