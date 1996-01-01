In sette in auto su cui ha perso la vita un 30enne

A bordo della Land Rover che, ieri pomeriggio, è uscita di strada sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, viaggiavano in sette, più del numero di persone per le quali la vettura è omologata. È quanto emerge dai primi rilievi condotti dalla polizia stradale di Verbania in seguito all'incidente nel quale un uomo di circa 30 anni è morto e altri cinque (compreso il conducente) sono rimasti feriti. Sull'auto, che forse a causa della neve è uscita di strada sfondando il guardrail, c'erano persone di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Per estrarle dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo. Il recupero della vettura, un passaggio necessario anche per accertare con precisione il numero di persone che avrebbero potuto viaggiarvi a bordo, riprenderà oggi: la neve caduta ha infatti complicato le operazioni. Nel frattempo la provinciale è stata chiusa al traffico da Gebbo in poi, perché ritenuta non sicura senza la protezione stradale divelta nel sinistro. I sette giovani stavano scendendo da San Domenico, nota località sciistica della zona, quando all'altezza della località Gebbo l'auto è uscita di strada. L'esatta ricostruzione della dinamica è ancora in corso: dopo le necessarie verifiche si valuteranno eventuali ipotesi di reato. La vittima è Francesco Roncoroni, classe 1996, della provincia di Como.