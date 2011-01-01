Minniti, "al referendum il mio è un sì con convinzione"

"Forse siamo dentro l'orizzonte più complicato degli ultimi decenni. Una forte partecipazione al voto sarebbe un segno di vitalità della democrazia. Poi, ognuno vota secondo coscienza. Io voto Sì. Con convinzione". A dirlo in un'intervista a Il Corriere della Sera è l'ex ministro dell'Interno del Pd, Marco Minniti, parlando del prossimo referendum. "Se possiamo trovare un difetto alla riforma della Giustizia - dice - è che è arrivata tardi, per la complessità e la fragilità del sistema politico". Per il presidente della Med-Or "separare inquirente e giudicante consente una giustizia più attenta alle garanzie". Quanto alla sicurezza: "Uno dei pilastri delle politiche di sicurezza è la certezza della pena. Anche questo non è garantito automaticamente dalla riforma. Ma è l'obiettivo". Minniti dice poi di vedere la riforma "come il completamento di una prima fase e l'apertura di una seconda che sarà anche più impegnativa... Purché non sia più lunga perché non possiamo permettercelo". Bisogna, inoltre, "liberare il voto dal richiamo dell'appartenenza". Secondo l'ex ministro, infatti, "chiedere un voto identitario è la cosa peggiore in un referendum".