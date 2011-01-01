Problemi elettrici per la neve, bloccata la ferrovia Vigezzina

A causa del maltempo e delle forti nevicate lungo il percorso ferroviario, il servizio tecnico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, durante le attività ispettive, ha evidenziato problemi di tensione elettrica che non consentono la circolazione ferroviaria, su tratta italiana, da Trontano (Verbano-Cusio-Ossola) al confine svizzero. E' invece regolare il servizio Domodossola - Trontano. Il servizio tecnico è all'opera per la riparazione dei guasti. La Ssif, società che gestisce il tratto italiano della linea, ha organizzato i primi bus sostitutivi per la giornata di oggi.