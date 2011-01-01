Maltempo, nel Vco alcune località isolate e senza corrente

Oltre ai problemi lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, l'ondata di maltempo e le forti nevicate nel Verbano-Cusio-Ossola hanno provocato diversi disagi. Una casa di cura per anziani a Montescheno, in Valle Antrona, è priva di energia elettrica e i servizi essenziali vengono assicurati da un gruppo di continuità con il supporto della protezione civile comunale. In mattinata è stato invece ripristinato l'accesso alla casa di cura dell'Eremo di Miazzina, sulle colline di Verbania, dove erano caduti alcuni massi sulla provinciale. A Cannobio, è isolata la frazione di Solivo. Resta chiusa la statale 659 a Formazza per pericolo valanghe, così come la strada da Goglio al Devero. Complessivamente sono stati più di novanta gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Verbania. Sono stati segnalati inoltre problemi alla rete elettrica, anche nella prefettura del Vco, e alla rete di telefonia mobile, soprattutto in Valle Cannobina.