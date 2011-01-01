Maltempo, frane e chiusure strade nell'Alessandrino

Domenica di criticità e disagi nella provincia di Alessandria dopo le forti precipitazioni che, dal pomeriggio di ieri fino alla prima mattina di oggi, hanno interessato il territorio. Come fa sapere la Protezione civile - impegnata nel monitoraggio costante della situazione - sono state segnalate frane e chiusure di strade. Osservati speciali fiumi e torrenti. E' esondata la Bormida ad Acqui Terme, in zona Archi, rimanendo nelle aree golenali e nell'alveo. Acqua dall'Erro in località Schiappato di Ponzone, nell'Alto Acquese al confine con il Savonese. A Castelnuovo, nel Tortonese, monitorato lo Scrivia, con portata ingrossata a causa della forte perturbazione in Liguria. Segnalate problematiche sul Rotaldo tra Occimiano e Casale Monferrato, lambendo le strade per alcune cascine. Ad Alessandria sempre la Protezione civile al lavoro nel sobborgo di Spinetta Marengo per la parziale esondazione del Rio Lovassina. Distribuiti sacchetti di sabbia a protezione delle abitazioni.