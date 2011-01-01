VERSO IL VOTO

Referendum apertissimo:

"Il Sì può ancora vincere"

Sondaggi vietati ma diffusissimi nelle stanze della politica e nelle redazioni: la sfida è ormai sul filo. Il politologo Natale spiega perché il No è favorito ma avverte: la partita non è chiusa e Meloni può ancora ribaltarla cambiando tono e mobilitando il suo elettorato

Giorgia Meloni può ancora spuntarla, ma dovrebbe “mattarellizzarsi”. Parola di Paolo Natale, politologo e docente alla Statale di Milano, dove insegna Metodi e tecniche della ricerca sociale e Survey Methods. Natale è uno dei maggiori esperti di sondaggi e da anni collabora con Ipsos.

Nonostante siano vietati pubblicazione, divulgazione e diffusione “con qualsiasi mezzo”, i dati dei principali istituti demoscopici sugli orientamenti di voto degli elettori in vista del referendum del 22 e 23 marzo sono sulle scrivanie dei politici e circolano nelle redazioni dei giornali. Come tutti sanno, pur con qualche significativa differenza, si starebbe profilando un sostanziale testa a testa, con il No che avrebbe annullato l’iniziale vantaggio del Sì. Un trend negativo piuttosto evidente per i sostenitori della riforma della magistratura penale, ma che secondo Natale, con le mosse giuste, può ancora essere invertito. Anche perché chiunque vincerà lo farà per pochi punti di differenza.

Professor Natale, a oggi vede più probabile una vittoria del No?

«Direi proprio di sì. Pur non prevedendo una vittoria larga, lo considero favorito. Ci sono vari fattori che vanno in questa direzione, a partire dall’affluenza: gli elettori dei partiti di opposizione sono più motivati ad andare a votare, mentre l’elettorato di centrodestra è tradizionalmente più “pigro”. Non è un caso che inizialmente il Sì venisse dato in largo vantaggio, ma che con il passare delle settimane, entrando in un clima elettorale, la situazione sia cambiata radicalmente. Se Meloni vuole che la riforma passi deve convincere più persone possibile ad andare alle urne, ma deve cambiare il suo modo di comunicare».

In che modo?

«Assumendo un profilo più istituzionale e meno battagliero, più da presidente del Consiglio che da leader di partito. Dovrebbe, per quanto possibile, “mattarellizzarsi”, avvicinandosi allo stile rassicurante del Capo dello Stato e cercando di convincere le persone dicendo loro che votare è un dovere, anziché sostenere che in caso di vittoria del No stupratori e pedofili resteranno a piede libero. L’eccessiva politicizzazione non fa che alienare i consensi, oltre che dei tanti indecisi, anche di quegli elettori di opposizione che però vedono con favore questa riforma: la quota di sostenitori del Pd che voteranno Sì è crollata nelle ultime settimane proprio per questo motivo».

Un eventuale aumento dell’affluenza farebbe vincere il Sì?

«Tendenzialmente, più gente va a votare, più è probabile che vinca il Sì. Ma, come dicevo, è più difficile mobilitare gli elettori di centrodestra. Anche per questo Meloni cerca di uscire dal seminato della riforma: i suoi non la seguono se parla di separazione delle carriere e sorteggio dei membri del Csm, così passa ad attaccare i giudici. Ma questo potrebbe rivelarsi un boomerang, perché così facendo aizza i suoi oppositori. L’abbiamo visto anche nelle sue uscite più recenti: il messaggio di 13 minuti sui social e l’intervento sul palco del Teatro Parenti giovedì scorso. Aveva iniziato con un tono sobrio, poi ha virato sparando a zero contro la magistratura. Un grave errore, anche perché non bisogna dimenticare che la maggior parte dei magistrati è di centrodestra. Magistratura Indipendente, la corrente più conservatrice, ha infatti molti più iscritti della corrente di sinistra Magistratura Democratica: definirli tutti come toghe rosse è un autogol clamoroso».

Forse proprio per questo all’inizio si è esposta il meno possibile?

«Sì, inizialmente puntava sullo scarso appeal di cui godono oggi i magistrati, ma poco alla volta è subentrata la sfiducia nei confronti dei partiti, in una sorta di derby negativo tra chi non sopporta la casta giudiziaria e chi detesta maggiormente la casta dei politici. Poi si è entrati maggiormente anche nel merito della riforma: inizialmente si parlava solo di separazione delle carriere, sulla quale il consenso è più largo, ma la questione del sorteggio per i membri del Csm e dell’Alta Corte è diventata presto oggetto di facili ironie, con i sostenitori del No che hanno ipotizzato di applicarlo alle situazioni più disparate, dal vincitore del Festival di Sanremo ai concorsi pubblici. Questo si è rivelato presto il vero tallone d’Achille della riforma. Altro punto di svolta è stato il poliziotto ferito al corteo di Askatasuna usato come manifesto per il Sì: se la gente inizia a sentirsi presa in giro ti vota contro».

In caso di vittoria del No ci saranno conseguenze per il governo?

«Non direi, anche perché se Renzi nel 2016 aveva caricato molto sul referendum, presentando una riforma costituzionale molto ampia, qui il tema di confronto non è tale da giustificare la fine anticipata della legislatura. Si parla di riforma della giustizia, ma sarebbe più corretto chiamarla riforma della magistratura, e qui a mio avviso sta un altro errore del governo Meloni: anziché lavorare a un progetto condiviso con l’opposizione e con la stessa magistratura, si è preferito rendere una riforma costituzionale una legge di parte. Con una maggioranza parlamentare dei due terzi non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del referendum, mentre ora una delle accuse mosse dagli oppositori della riforma è che questa non risolve i problemi del sistema giudiziario, come l’efficienza e la velocità dei processi. Ed è proprio così».

Una vittoria del Sì, al contrario, darebbe nuovo slancio al premierato?

«Difficile ripescare dal cassetto una riforma simile a un anno dal voto. Se ne potrebbe tornare a parlare nella prossima legislatura, se il centrodestra dovesse restare al governo. Che vinca il Sì o il No, la riforma dei prossimi mesi sarà quella della legge elettorale: con l’attuale Rosatellum il centrodestra perderebbe contro il campo largo, per via dei collegi uninominali. Anche per questo tendo a escludere scossoni al governo nel post-referendum: si penserà subito a vincere le Politiche del 2027».