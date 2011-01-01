Della Vedova: con Ceccanti Meloni dimostra che riforma non è di destra

"Io ho votato sì alla Camera, voto sì al referendum. Per uno come me questa è una riforma pannelliana, radicale, liberale e riformista che è fatta dalla maggioranza sbagliata. Però è una riforma 'di sinistra' più che 'di destra'. Meloni e Nordio, per non parlare della Bartolozzi, stanno facendo una campagna elettorale sbagliata - ogni frase che pronunciano è un assist al no. Il fatto che ora la premier usi Ceccanti, che di certo non ha simpatie di destra, è una mossa comprensibile. Da un certo punto di vista ha fatto bene, perché non troverebbe a destra uno più garantista e rigoroso di lui. Ma è, implicitamente, l'ammissione che questa non è una riforma nelle corde della destra. Come detto, è radicale, liberale e riformista. Meloni va battuta alle elezioni politiche, non al referendum, e dobbiamo lavorare tutti in quella direzione". Lo dice all'Ansa Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa schierato per il sì.