POLITICA IN FUMO

Lepore passa la pipa a Lo Russo. Torino come Bologna sul crack

Il capogruppo dem Cerrato propone la distribuzione di pipette sterili per fumare la droga. Si accende lo scontro politico: FdI e Lega parlano di resa culturale alla droga. Mentre uno psichiatra avverte: misura senza efficacia e messaggio pericoloso

C’è una linea rossa che da Bologna sale fino a Torino. Non è solo geografica ma politica: due amministrazioni guidate dal centrosinistra – Matteo Lepore sotto le Due Torri e Stefano Lo Russo sotto la Mole – e lo stesso approccio al fenomeno del crack, quello della cosiddetta riduzione del danno.

Fa discutere la proposta lanciata l’altro giorno dal capogruppo Pd in Sala Rossa Claudio Cerrato, che in conferenza stampa ha illustrato una mozione sul tema sicurezza e dipendenze. Tra i nove punti del documento compare anche un’ipotesi destinata a far discutere: la distribuzione di pipette sterili per fumare crack, sull’esempio di iniziative già sperimentate altrove. Un’idea che ha immediatamente acceso lo scontro politico, trasformando un tema sanitario e sociale in un nuovo terreno di battaglia.

La proposta del Pd torinese

Il documento dem parte da una diagnosi: l’emergenza crack in città e il legame tra dipendenza, marginalità e microcriminalità. «L’emergenza in questo momento si chiama crack», ha spiegato Cerrato presentando la proposta. «Non abbiamo protocolli strutturati su come contrastarne la diffusione perché ha un percorso totalmente diverso dall’eroina. Una delle ipotesi che si sta sviluppando è almeno la distribuzione delle pipette sterili». Secondo il capogruppo Pd, la misura servirebbe a ridurre il rischio di infezioni e soprattutto a creare un contatto tra operatori e consumatori che spesso vivono ai margini della città.

Attorno alla proposta il partito ha fatto quadrato: alla presentazione erano presenti, tra gli altri, la consigliera regionale Nadia Conticelli, il presidente della Commissione Legalità di Palazzo civico Luca Pidello, quello della Commissione Sanità Vincenzo Camarda, il consigliere comunale Simone Tosto, insieme a presidenti di circoscrizione e dirigenti di partito. Tra le voci che sostengono l’impostazione c’è anche Teresa Vercillo, segretaria del circolo Pd di Barriera di Milano-Falchera, secondo cui non si tratta di un’idea isolata: «Non è il modello Bologna, è il modello Europa».

La proposta rientra infatti in un pacchetto più ampio che prevede unità mobili, servizi di bassa soglia, rafforzamento dei Serd e percorsi di reinserimento sociale. L’obiettivo dichiarato dai dem è superare un approccio solo repressivo al problema della droga.

Negli ultimi mesi il fenomeno del crack è riemerso con forza in diverse zone della città, soprattutto nelle periferie nord. Il caso più emblematico è stato quello della Gondrand, l’area abbandonata dove si erano insediati gruppi di consumatori e spacciatori e che è stata sgomberata dalle forze dell’ordine. Proprio quell’episodio è citato dai promotori della mozione come esempio di come, una volta effettuati gli sgomberi, il problema della dipendenza rischi di ripresentarsi altrove se non si riesce ad agganciare chi vive ai margini. Il tema, spiegano dal Pd, non riguarda solo quell’area ma anche altre zone della città – da Barriera di Milano a Torino nord, fino ad alcuni punti della periferia sud – dove la diffusione del crack è diventata sempre più visibile e spesso si intreccia con degrado urbano e microcriminalità.

Il precedente di Bologna

Il riferimento, però, resta evidente. A Bologna, amministrata dal sindaco Pd Lepore, l’assessorato al Welfare guidato da Matilde Madrid ha avviato una sperimentazione che prevede la distribuzione di pipe sterili monouso ai consumatori di crack. Il progetto – partito con una quarantina di persone – prevede ora una seconda fase con circa 300 pipe per un costo di circa 3.500 euro. La misura si concentra soprattutto nella zona della Bolognina, dietro la stazione centrale, dove negli ultimi anni si sono moltiplicate segnalazioni di spaccio e consumo di droga.

L’obiettivo dichiarato è ridurre i rischi sanitari legati all’uso di strumenti improvvisati – lattine o bottiglie di plastica spesso condivise tra più persone – e favorire l’avvicinamento dei consumatori ai servizi sanitari.

La linea rossa della sinistra

È qui che si intravede la continuità politica tra Bologna e Torino. Da una parte Lepore e Madrid, dall’altra Lo Russo e il gruppo Pd torinese: la filosofia è la stessa, quella della riduzione del danno, che considera la tossicodipendenza prima di tutto una questione sanitaria.

Secondo i sostenitori di questo approccio è illusorio pensare di eliminare completamente il consumo di droghe. Meglio quindi ridurne gli effetti collaterali – infezioni, malattie, lesioni – e cercare di agganciare i consumatori ai servizi sociali. Un’impostazione che trova sostenitori nel mondo sanitario e associativo ma che sul piano politico divide profondamente.

Delmastro: “Resa culturale”

Sul fronte del centrodestra le reazioni sono state immediate. Dopo la dura presa di posizione di Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte, che parla di una proposta «sconcertante» e di «un ulteriore segnale di resa culturale prima ancora che politica di fronte allo spaccio e al degrado». È di oggi la condanna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: «Mentre il Governo Meloni contrasta lo spaccio, a Torino la sinistra favorisce il consumo, proponendo pipette gratis per il crack. Nessuna resa, nessun cedimento morale alla cultura della morte e della droga», ha dichiarato il parlamentare piemontese.

Critica netta anche dalla Lega, dove l’idea di distribuire strumenti per il consumo di droga viene giudicata un messaggio sbagliato sul piano educativo e della sicurezza urbana. Per il Carroccio, la risposta all’emergenza crack non può passare dalla facilitazione del consumo ma da più controlli, più contrasto allo spaccio e potenziamento dei servizi di recupero.

Lo psichiatra: “Non riduce il danno”

Alla polemica politica si aggiunge anche il parere critico di uno specialista delle dipendenze. Il crack è una sostanza «molto pericolosa, anche più della cocaina», spiega all’Ansa Massimo Clerici, professore di psichiatria all’Università Bicocca di Milano e presidente della Società italiana di psichiatria delle dipendenze. Si tratta di una forma grezza di cocaina che arriva al cervello con grande rapidità e agisce sui centri che regolano impulsività e controllo del comportamento. «Proprio per questo – osserva – è spesso associata a comportamenti violenti, incidenti e perdita di controllo».

Secondo Clerici la distribuzione di pipette non sarebbe una risposta efficace. «Così si dà a un cocainomane la possibilità di utilizzare più facilmente una sostanza pericolosa senza che si abbia alcuna riduzione del danno». Il motivo è anche terapeutico: a differenza dell’eroina, per cui esistono farmaci sostitutivi come il metadone, per cocaina e crack non esistono cure farmacologiche efficaci. «Chi usa queste pipette continuerà comunque a consumare la stessa quantità di sostanza», spiega lo psichiatra.

Il contatto con i consumatori dovrebbe avvenire in altro modo: «Facendo funzionare meglio i servizi, usando camper itineranti, andando nei luoghi di consumo con operatori specializzati». Il rischio, conclude, è anche simbolico: «Si può trasmettere l’idea che si stia lasciando più spazio all’uso di droghe. E questo può essere molto pericoloso».