Pd, Regione anticipi fondi per non autosufficienti

"Il sistema sociosanitario residenziale e domiciliare rischia di crollare in tutta la Regione, ma la maglia nera spetta certamente al consorzio Cisa 31 di Carmagnola, a cui fanno riferimento anche i comuni di Carignano, Castagnole, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi e Villastellone. Se negli altri 45 consorzi socio assistenziali del Piemonte, infatti, si rischia di sospendere gli assegni di cura e i servizi di assistenza domiciliare a partire da maggio 2026, a causa del ritardo governativo nell'approvazione dei Piani non autosufficienza 2025-2027, il consorzio Cisa 31 ha già sospeso il servizio tempo fa. L'ultimo bonifico è stato erogato a gennaio 2026, con competenza novembre 2025. Un primato negativo, che penalizza le quasi 200 persone, gravi e gravissime, afferenti a questo consorzio, con bisogni di assistenza continua, da parte dei familiari e dei professionisti". Così in una nota Monica Canalis, consigliera regionale Pd, e Sabrina Quaranta, segretaria Pd Carmagnola, chiedendo "alla giunta Cirio di anticipare i trasferimenti statali per evitare che i consorzi interrompano i servizi". In questo senso, la Regione "non ha voluto incrementare nel bilancio regionale il capitolo dedicato a questi enti, né ha previsto misure in tal senso nel Piano socio sanitario approvato a dicembre". "Chiediamo inoltre di farsi parte attiva con il governo affinché snellisca e renda più semplici le procedure di rendicontazione e supporti i consorzi che sono in ritardo nella rendicontazione del 2022 e 2023, propedeutica al prossimo pagamento. Sollecitiamo anche i comuni che compongono il Cisa 31 ad anticipare almeno in parte il Fondo nazionale non autosufficienza, come stanno facendo altri comuni".