Comunicare la disabilità, al via il Premio Paolo Osiride Ferrero 2026

È aperto il bando per la quarta edizione del Premio 'Paolo Osiride Ferrero'. Da quest'anno il premio introduce una serie di novità, in particolare diventa premio 'Paolo Osiride Ferrero' per articolarsi in tre sezioni principali: il Premio giornalistico, il Premio speciale per l'attivismo e il Premio 'Agenda della disabilità'. L'iniziativa è ideata e promossa da Cpd - Consulta per le persone in difficoltà di Torino, grazie al sostegno e alla partnership strategica con Fondazione Crt nell'ambito del progetto Agenda della Disabilità, Il premio 'Paolo Osiride Ferrero' è rivolto a chi all'interno del mondo dell'informazione in Italia si sia distinto attraverso la propria attività giornalistica, autoriale o di creatore di contenuti nel sensibilizzare sui temi della disabilità, dell'inclusione sociale e del rispetto di ogni persona. È possibile concorrere per tre categorie uniche: carta stampata, radio e tv e web e social. Il Premio speciale per l'attivismo, realizzato in collaborazione con l'Associazione Angelo Burzi, valorizza e riconosce l'impegno di chi, in Italia, promuove i diritti delle persone con disabilità e contribuisce a cambiare cultura, linguaggi e pratiche sociali. Il Premio 'Agenda della disabilità' nasce con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il progetto Agenda della disabilità, ideato dalla Cpd in collaborazione con Fondazione Crt. Il riconoscimento è rivolto alle aziende italiane che, nell'ultimo anno, si sono particolarmente distinte nella realizzazione di una comunicazione - interna o esterna - capace di coniugare inclusione e accessibilità. La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, coordinata da Fabrizio Vespa e composta da giornalisti locali e nazionali. A questa si affianca il Comitato tecnico scientifico. La scadenza per partecipare è fissata al 15 settembre prossimo.