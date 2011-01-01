Referendum: Nordio, auspico clima pacato e fondato sui contenuti

"Auspico che questa ultima settimana il clima sia quello auspicato dal Presidente della Repubblica, pacato, razionale, ma soprattutto fondato sui contenuti. Noi siamo di fronte a una riforma epocale che ci allineerà a tutte le democrazie occidentali dove le carriere sono rigorosamente separate, e dove non c'è quella commistione tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti che invece c'è da noi". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di una iniziativa a Grosseto per il Sì al referendum.