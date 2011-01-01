Stellantis, Fiom: ci confronteremo con qualsiasi soluzione industriale

"Non abbiamo più un produttore nazionale, come è del tutto evidente. Da tempo, Stellantis non è un produttore nazionale. Quindi, per quanto ci riguarda, tutte le soluzioni industriali, nessuna esclusa, che possano prevedere la piena occupazione, l'innovazione tecnologica e la realizzazione di innovazione produttiva sono soluzioni con le quali noi ci confronteremo assolutamente. Il tema vero è che abbiamo una capacità installata produttiva di un milione e mezzo di veicoli, ne abbiamo prodotti meno di 300 mila lo scorso anno, che ne dica il ministro (Urso), e quindi qualsiasi soluzione industriale per noi va bene". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Michele De Palma a margine del seminario dal titolo "Democrazia senza lavoro, lavoro senza democrazia" in corso a Roma. "Mi permetto di aggiungere che abbiamo avanzato al ministero da tempo una proposta - ha aggiunto -, cioè che eventuali investimenti stranieri dovrebbero prevedere due fattori fondamentali. Il primo è la compartecipazione in equity del governo italiano, cioè dello Stato. Noi non possiamo avere operazioni di rapina della nostra struttura industriale, visto che da tempo ci siamo resi conto che stiamo perdendo la proprietà della nostra struttura industriale. Il secondo, che ci siano dei vincoli sul know-how, cioè che ricerca e sviluppo siano realizzati e abbiano una ricaduta sulla nostra struttura industriale".