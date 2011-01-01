Pompeo (Pd), salvare la Teksid Aluminium di Carmagnola

"La situazione dello stabilimento Teksid Aluminium di Carmagnola, desta forte preoccupazione e richiede un intervento tempestivo della Regione Piemonte. A questo proposito ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per fare chiarezza sulle criticità organizzative e produttive segnalate dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali. Negli ultimi mesi infatti sono emersi problemi significativi legati all'efficienza degli impianti, con macchinari soggetti a frequenti fermate e livelli produttivi che, secondo le organizzazioni sindacali, si attesterebbero attorno al 50%. Una condizione che avrebbe già impedito all'azienda di evadere alcune richieste dei clienti, con ripercussioni sull'intera filiera e sugli altri stabilimenti del gruppo". Lo spiega in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Laura Pompeo. "Di fronte a una situazione così delicata - prosegue l'esponente dem - non è accettabile che la risposta consista unicamente nell'aumento dei carichi di lavoro, arrivando fino a 18 turni nel reparto Anime e a 17 nella Colata Spm". "Teksid è leader mondiale nella produzione di componenti in ghisa, alluminio e magnesio, un pilastro dell'industria metallurgica nonché fornitore principale per il gruppo Stellantis che, recentemente, ha comunicato un premio efficienza pari a zero" precisa Pompeo. "Con questo atto ispettivo chiedo all'assessore regionale al Lavoro se sia pienamente informata delle criticità in corso, se intenda attivare un Tavolo di crisi con azienda e sindacati e quali iniziative voglia mettere in campo per tutelare un presidio industriale strategico per il territorio e per l'occupazione locale" conclude Laura Pompeo.