Fondazione Crt, suor Simona Biondin nel Consiglio d'indirizzo

Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi suor Simona Biondin quale nuovo membro del Cdi. Biondin, designata nell'ambito della terna proposta dalle Province di Biella e Vercelli, entra nell'organo di indirizzo in sostituzione di Paolo Luciano Garbarino, dimessosi dall'incarico. Direttrice generale della Fondazione Istituti riuniti Salotto e Fiorito, guida da anni enti di formazione professionale e progetti nel campo dell'inclusione sociale e dei diritti umani, dell'educazione e del welfare. Con una formazione multidisciplinare e un forte impegno nel terzo settore, ha avviato e coordinato numerose iniziative collaborando anche a programmi di cooperazione internazionale. È Cavaliere al Merito della Repubblica italiana e premio De Sanctis per i Diritti umani.