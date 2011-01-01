Scisciani nuovo presidente Associazione librai di Torino

Filippo Scisciani è il nuovo presidente di Ali Associazione librai italiani di Torino, aderente ad Ascom Confcommercio Torino e provincia. Torinese, classe 1974, laureato in economia, attualmente Scisciani è presidente della cooperativa sociale Binaria del Gruppo Abele. Con la nuova presidenza, Ali Torino "apre una fase improntata alla collegialità e al lavoro condiviso sulle principali sfide del settore - viene spiegato in una nota -. Tra gli obiettivi del mandato di Filippo Scisciani vi sono la valorizzazione delle librerie come spazi culturali e sociali, la richiesta di strumenti operativi più efficaci e procedure più semplici per il lavoro quotidiano, a partire dalla distribuzione, la condivisione delle competenze all'interno della categoria e un confronto più forte con le istituzioni per ottenere maggiore attenzione e sostegno al comparto". "Credo che oggi le librerie - sottolinea Scisciani - abbiano bisogno di sentirsi parte di una comunità professionale capace di confrontarsi, collaborare e leggere con lucidità i cambiamenti in atto. Il mio impegno sarà quello di favorire un lavoro il più possibile condiviso, che aiuti la categoria a rafforzare il proprio ruolo culturale, sociale e imprenditoriale in una fase che richiede visione, concretezza e capacità di fare rete". Il nuovo presidente sarà affiancato da Susanna Franza del Libraccio e Mattia Mortarini della Libreria Nisa, entrambi vicepresidenti, e da Rocco Pinto de Il ponte sulla Dora, Simone Vittorini di Capitan Tomin, Maurizio Bovo della Libreria della Montagna, Maria Grazia Gatti della Libreria dei Ragazzi, da Alberta Vovk della Liberia Borgo Po, Marco Sesia di Odissea Libri, Paola Tombolini della Libreria Belleville, Stefania Bellitti della Libreria Gulliver e Barbara Bordin de La Balena in Collina. "Siamo molto lieti della nomina di Filippo Scisciani - dichiara la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa - perché si tratta di una figura che unisce competenza professionale, sensibilità culturale e forte radicamento nel territorio".