Italdesign, José Navarro nominato Head of Design

José Navarro è stato nominato Head of Design di Italdesign. A partire dal 16 marzo 2026 assumerà la responsabilità della Business Unit Design dell'azienda, coordinando tutte le attività creative nelle aree automotive, transportation e product design. Laureato in Industrial and Product Design presso la Universitat Politècnica de València, Navarro è entrato in Italdesign nel 1996. In quasi trent'anni di carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, partecipando a numerosi progetti chiave sviluppati nella sede di Moncalieri al fianco di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Nel corso del suo percorso professionale ha inoltre supportato le attività di Italdesign California, la consociata statunitense nata per rafforzare le relazioni con i centri di ricerca in design e ingegneria dei principali costruttori presenti nell'area. Successivamente è stato responsabile della funzione Design per Italdesign Barcelona e Italdesign China, maturando anche una significativa esperienza come General Manager della sede cinese. Nel corso della sua carriera Navarro ha sviluppato una profonda conoscenza della storia, della cultura e della dimensione internazionale dell'azienda, accompagnandone l'evoluzione verso una crescita globale e una visione del design orientata all'innovazione e al futuro. "José Navarro incarna al meglio la crescita interna in Italdesign - ha dichiarato il ceo Antonio Casu -. Nel corso degli anni ha sviluppato una profonda comprensione del nostro Dna creativo e ha contribuito a consolidare la nostra presenza nei mercati internazionali più strategici. La sua esperienza, la visione globale e una solida cultura del design lo rendono la figura ideale per guidare la nostra direzione creativa con competenza, passione e un chiaro orientamento strategico". Navarro subentra a Joaquin Garcia Sanchis, che lascia l'azienda dopo aver svolto un ruolo chiave nell'evoluzione della filosofia progettuale di Italdesign. "Joaquin ha influenzato profondamente il nostro approccio creativo, portando una prospettiva sostenibile e digitalmente consapevole al design", ha aggiunto Casu. "Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il massimo successo per le sue future esperienze professionali. Il percorso di José Navarro garantirà continuità manageriale ed efficace supporto all'evoluzione strategica della nostra area Design".