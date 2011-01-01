Valditara, nelle scuole non si fa propaganda per il referendum

"Se con i soldi pubblici in una struttura pubblica" come la scuola "si fa propaganda in un senso o nell'altro, questo non va bene. Nelle scuole è opportuno discutere di questi temi, ma nel pluralismo e con spirito critico. Chi non lo capisce è fuori dalla democrazia e rivela una mentalità totalitaria, che non è in linea con la nostra costituzione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della visita all'Istituto Superiore G. Galilei-R. Luxemburg di Milano, commentando la sua richiesta di verifiche sul rispetto della par condicio negli incontri che si stanno svolgendo nelle scuole in vista del referendum sulla giustizia. "Non ho chiesto maggiori controlli. - ha precisato - Ho chiesto di fare opportune verifiche laddove ci fossero segnalazioni di una propaganda a favore di uno o l'altro quesito referendario". Secondo Valditara "non è la dichiarazione che fa sui social il ministro, come dice qualcuno che evidentemente non conosce la democrazia e cerca di confondere le cose". "Un docente, un ministro, un magistrato è liberissimo di esprimere sui suoi social una dichiarazione di voto", ha ribadito. Valditara, infine, ha detto che "ci sono state diverse segnalazioni e, quindi, laddove ve ne siano di comprovate, occorre verificare come si sono svolti i fatti".