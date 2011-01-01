Perfezionato da Hera l'acquisto del Gruppo Sostelia

Il Gruppo Hera ha perfezionato l'acquisto del Gruppo Sostelia, operatore privato nel trattamento delle acque. L'operazione, del valore complessivo di 138 milioni, dovrebbe portare un contributo al margine operativo lordo consolidato del gruppo per oltre 20 milioni, oltre alle sinergie con la controllata Herambiente. Sostelia riunisce sette società dislocate nel Nord Italia: la capogruppo Sta (Mantova), Ntw (Cornuda, Treviso), Cid (Colloredo di Monte Albano, Udine), Npc (Marene, Cuneo), Trentino Acque (Lavis, Trento), Coms (Talmassons, Udine) e Acque della Concordia (Mantova). Il gruppo gestisce oltre 1.200 impianti, serve più di 1.200 clienti — per il 70% industriali — e conta circa 350 dipendenti, con un fatturato intorno ai 100 milioni. La vendita è avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity gestito da Xenon Aifm, e per il restante 35% da imprenditori soci di minoranza di Sta, che nell'agosto 2023 avevano ceduto al fondo le singole società. Il closing odierno segue la firma dell'accordo vincolante dello scorso 19 gennaio e la verifica delle condizioni sospensive previste, tra cui la preventiva cessione di Smart Sea, esclusa dal perimetro dell'operazione. Con questa acquisizione Hera amplia la propria offerta sull'intera filiera idrica: dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione e manutenzione, fino al trattamento e smaltimento dei fanghi da depurazione.