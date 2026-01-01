REGIONE PIEMONTE

Cirio nella giungla delle leggi: tagliate già 40 norme "inutili"

Approvato in mattinata dalla giunta il ddl "Semplifica Piemonte". La presentazione in pompa magna al Grattacielo alla presenza dei ministri (e compagni di partito) Casellati e Zangrillo. "Meno tempo inutile facciamo perdere alla gente e più aumenta il Pil"

Eliminare le leggi inutili per ridurre l’impatto della burocrazia e rendere più semplice il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. Con questo ambizioso obiettivo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha presentato oggi al Grattacielo il disegno di legge “Semplifica Piemonte”, approvato dalla giunta regionale proprio nella stessa giornata. Un provvedimento che punta a rendere la macchina amministrativa più snella e digitale, con un primo risultato già rivendicato dal governatore: l’eliminazione di 40 leggi regionali ormai superate.

Ad affiancare Cirio nella presentazione in pompa magna del ddl c’erano due ministri, entrambi compagni di partito del governatore: il piemontese – nonché segretario regionale di Forza Italia – Paolo Zangrillo e la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati. Insieme a loro l’assessore alla Semplificazione Gian Luca Vignale, il presidente di Anci Piemonte (in quota Fratelli d’Italia) Davide Gilardino e i rettori dei tre atenei piemontesi: Cristina Prandi (Università di Torino), Stefano Corgnati (Politecnico) e Menico Rizzi (Università del Piemonte Orientale), a sottolineare l’unità d’intenti tra politica, enti locali e mondo accademico.

Quaranta leggi cancellate

«Il primo tempo si chiude con 40 leggi in meno», ha spiegato Cirio a margine della presentazione. Si tratta di norme ormai obsolete, spesso nate per gestire emergenze o situazioni oggi superate. «Quaranta occasioni in meno per complicare la vita di un cittadino o di un’azienda», ha sottolineato il presidente, parlando di un primo passo verso una pubblica amministrazione più semplice ed efficiente.

Il disegno di legge introduce alcuni principi chiave: stop alla duplicazione dei documenti da presentare, meno adempimenti burocratici e il cosiddetto “soccorso istruttorio”, cioè la possibilità per la pubblica amministrazione di aiutare cittadini e imprese a correggere o integrare pratiche incomplete.

Secondo Cirio la semplificazione non è solo un intervento tecnico, ma anche un volano di crescita: «Semplificare significa migliorare la qualità della vita delle persone e aumentare il Pil. Meno tempo facciamo perdere alla gente, più tempo resta per vivere e lavorare».

Guarda il video con le dichiarazioni

Digitalizzazione e IA

Tra gli strumenti previsti dal ddl figurano anche nuove infrastrutture digitali. Il progetto punta all’adozione del principio “once only” – fornire i dati una sola volta alla pubblica amministrazione – alla creazione di un portale digitale regionale e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per velocizzare i procedimenti. Per l’assessore Vignale si tratta di «un provvedimento che vuole rendere la Regione più snella e accessibile a cittadini, imprese ed enti locali».

Tra le misure inserite figurano anche l’istituzione di un tavolo regionale per la semplificazione, investimenti nei sistemi digitali e il principio del non aggravamento amministrativo, cioè evitare che le norme regionali introducano nuovi obblighi rispetto a quelle statali.

Il sostegno del governo

A rimarcare il pieno appoggio del governo Meloni al provvedimento regionale è stata la ministra Casellati, che ha definito la semplificazione «una scelta di campo», con effetti concreti sulla vita quotidiana: «Significa stare dalla parte dei cittadini e delle imprese, e non della burocrazia che si autoalimenta».

La ministra ha ricordato anche il peso economico della complessità normativa: i costi annui degli adempimenti burocratici per le imprese oscillano tra 57 e 80 miliardi di euro, mentre i ritardi amministrativi incidono complessivamente per 225 miliardi su famiglie e aziende, una vera e propria «tassa invisibile».

«Il Piemonte sta sviluppando un modello che può diventare un riferimento anche per altre regioni», ha aggiunto Casellati, sottolineando come la riforma rappresenti anche un cambiamento culturale oltre che amministrativo.

Obiettivo nazionale

Il tema della semplificazione normativa in Piemonte si intreccia con un tema nazionale: gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’attuazione del Pnrr. Zangrillo ha ricordato che il governo deve semplificare oltre 600 procedure amministrative entro giugno 2026. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Pubblica amministrazione, il percorso è già a buon punto: «Siamo già a più di 500 provvedimenti approvati e validati dalla Commissione europea».

Riforma permanente

Il disegno di legge “Semplifica Piemonte” prevede inoltre una serie di strumenti strutturali – come piani strategici e tavoli di coordinamento – pensati per trasformare la semplificazione in una politica permanente, non in un intervento episodico.

L’obiettivo dichiarato dalla Regione è chiaro: meno norme inutili, procedure più rapide e una pubblica amministrazione capace di accompagnare cittadini e imprese invece di rallentarne le attività. Una riforma che, almeno nelle intenzioni della giunta Cirio, dovrebbe tradursi in meno burocrazia e più sviluppo per il territorio regionale.